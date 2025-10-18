Vận động viên thể hình 28 tuổi đột tử khi đang tập luyện tại phòng gym

Sự ra đi đột ngột của vận động viên thể hình người Brazil Jose Mateus Correia Silva (28 tuổi) đã khiến cộng đồng yêu thể hình bàng hoàng. Theo tờ NDTV, nam vận động viên đoạt nhiều giải thưởng này đã tử vong vì ngừng tim trong lúc tập luyện tại một phòng gym ở khu vực Aguas Claras, thủ đô Brasília (Brazil).

VĐV thể hình qua đời

Theo nhân chứng, khi đang trong quá trình tập, Silva bất ngờ ngã gục giữa buổi tập. Một người bạn của anh vốn là lính cứu hỏa lập tức tiến hành sơ cứu và đưa anh đến trạm cứu hỏa gần đó. Tuy nhiên, sau hơn một giờ nỗ lực hồi sức, các bác sĩ vẫn không thể cứu được anh.

Gia đình cho biết Jose Mateus Correia Silva không có tiền sử bệnh tim mạch hay vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Cái chết bất ngờ của anh khiến nhiều người thân, bạn bè và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.

Silva là một vận động viên thể hình nổi tiếng tại Brazil, từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi thể hình cấp bang và quốc gia. Ngoài ra, anh còn tốt nghiệp chuyên ngành luật và dinh dưỡng, đồng thời điều hành một doanh nghiệp riêng trong lĩnh vực thể hình.