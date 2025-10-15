Trước khi cưới, Hoa hậu Đỗ Hà từng bị "team qua đường" tóm dính đi chơi pickleball với bạn trai thiếu gia

Giữ hình ảnh kín tiếng và ít khi chia sẻ chuyện riêng tư, thế nhưng Hoa hậu Việt Nam 2020 – Đỗ Thị Hà từng không tránh khỏi những khoảnh khắc bị "team qua đường" ghi lại trong đời thường. Đáng chú ý nhất là lần người đẹp bị bắt gặp cùng bạn trai thiếu gia đi đánh pickleball tại Hà Nội hồi tháng 3/2025.

Trong loạt ảnh được lan truyền, Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện trang phục thể thao năng động, mái tóc buộc gọn gàng, toát lên vẻ khỏe khoắn. Đi cùng cô là bạn trai ga-lăng xách đồ. Cả hai vừa trò chuyện vừa di chuyển vào sân.

Đỗ Hà từng gây xôn xao khi đi chơi pickleball với bạn trai

Đỗ Thị Hà là một trong những người đẹp chơi pickleball từ năm 2024 khi môn thể thao này hot tại Việt Nam. Không chỉ chăm chỉ tập luyện để khoẻ mạnh, giữ dáng, nàng hậu còn khiến dân tình trầm trồ bởi vóc dáng chuẩn và phong thái tự tin khi chơi pickleball. Mỗi lần ra sân, Đỗ Hà đều ghi điểm với thân hình săn chắc, đôi chân dài nuột nà và lối di chuyển linh hoạt.

Đỗ Thị Hà là sao nữ chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe dáng trên sân tập pickleball

Vóc dáng thon gọn và đôi chân dài thẳng tắp của người đẹp gen Z khiến netizen trầm trồ

Sự xuất hiện của Đỗ Thị Hà trên sân pickleball cho thấy cô đang hướng tới phong cách sống năng động



