Vóc dáng thật của Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn mang bầu lần 2

Thời gian gần đây, dân mạng liên tục đặt nghi vấn nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang mang thai lần 2. Nguyên nhân bởi trong một đoạn clip viral trên MXH, Doãn Hải My diện váy dài đồ rộng, để lộ vòng hai lùm lùm khi đi ăn cùng Văn Hậu. Chiếc váy "phản chủ" khiến vòng 2 của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 kém thon gọn. Tuy nhiên, với loạt ảnh mới đây, người đẹp gần như "đập tan" mọi tin đồn khi vẫn giữ dáng nuột nà chẳng khác gì thời còn son.

Doãn Hải My dính tin đồn mang thai lần 2?

Trong bức ảnh được một MC chia sẻ, được ghi lại tại chính căn biệt thự bạc tỷ mới xây của vợ chồng Văn Hậu, Doãn Hải My diện váy xanh pastel nhẹ nhàng, ngồi cạnh ông xã trong buổi phỏng vấn thân mật. Chiếc váy với thiết kế chiết eo giúp Hải My khoe khéo vòng hai thon gọn sau nghi vấn mang bầu. Dù chọn trang phục kín đáo, thanh lịch, Doãn Hải My vẫn ghi điểm nhờ gương mặt rạng rỡ, làn da mịn màng và phong thái nhẹ nhàng, nữ tính.

Ảnh: Khánh Linh

Ngay cả trong những hình ảnh hậu trường chụp ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới của Văn Hậu - Hải My, người đẹp sinh năm 2001 cũng dễ dàng thu hút sự chú ý với vóc dáng cực phẩm trong những thiết kế váy cưới nữ tính, tôn dáng, khoe lưng trần và vòng eo nhỏ nhắn, thân hình "đồng hồ cát".

Trước đó, bà xã Đoàn Văn Hậu cũng gây sốt khi xuất hiện đầy quyến rũ trong bộ bikini đỏ nổi bật khi thư giãn bên bể nước, khoe trọn đường cong săn chắc, đôi chân dài và vòng eo phẳng lì. Ở góc máy tự nhiên, vóc dáng của Doãn Hải My vẫn vô cùng cân đối, không hề lộ dấu hiệu tăng cân hay thay đổi hình thể như lời đồn.

Và khi checkin ở bể bơi, Doãn Hải My cũng ưa chuộng những thiết kế áo tắm ôm gọn với cơ thể, làm nổi bật vóc dáng mảnh mai sau khi đã là mẹ bỉm sữa của một nhóc tỳ đáng yêu.

Kể từ khi kết hôn cùng Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt nhờ nhan sắc dịu dàng, phong cách thời trang tinh tế và cách ứng xử kín tiếng, chuẩn mực. Dù làm dâu nhà cầu thủ nổi tiếng, cô vẫn giữ hình ảnh nhẹ nhàng, chuẩn "vợ hiền dâu đảm", khiến netizen không ngớt lời khen ngợi.