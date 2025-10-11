Victoria khoe "bản lĩnh đàn ông" của David Beckham khiến netizen "đỏ mặt" giùm

Victoria Beckham lại một lần nữa chứng minh phong độ "mặn mà" khó ai sánh kịp! Trong tập mới của phim tài liệu do chính cô làm nhân vật trung tâm trên Netflix, bà Beck khiến khán giả không nhịn được cười với pha nói đùa cực lầy về ông xã David Beckham.

Cụ thể, khi đang trò chuyện cùng ê-kíp thời trang trước thềm một buổi diễn lớn, David và con gái út Harper bất ngờ xuất hiện. Cả nhóm rôm rả nói chuyện về việc David nuôi gà ở biệt thự vùng Cotswolds. Victoria khi đó hào hứng kể: "Tôi nói với David là anh nên nuôi thêm gà tây đi, vì nhà nhiều thú cưng quá rồi".

Một thành viên trong đội hỏi vui: "Chuồng gà to không vậy?" - và Victoria liền tung ngay câu bông đùa "gây sốc nhẹ": "To lắm, là chuồng gà xịn hẳn hoi. Mà này, các bạn phải thấy con trống của anh ấy, hoành tráng lắm đó!" khiến cả căn phòng bật cười.

Ngay sau đó, Victoria cũng tự cười khúc khích, thể hiện đúng chất hài hước, tự nhiên vốn có của mình.

Trước đó, cô cũng khiến ê-kíp "cười bò" khi đang chỉnh đồ cho người mẫu mà vô tình chạm vào... đồ lót. "Trời ơi, đó là quần lót của em à? Xin lỗi nha! Đừng kéo xuống chứ, đây là phim Netflix chứ có phải phim kia đâu!" - Victoria vừa nói vừa phá lên cười, khiến không khí trường quay vô cùng sôi nổi.

Nhiều người xem nhận xét, dù là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và biểu tượng phong cách hàng đầu, Victoria vẫn giữ được sự tự nhiên, dí dỏm và đầy năng lượng tích cực.

Bộ phim tài liệu mới này được thực hiện bởi đội ngũ từng sản xuất Beckham và Becoming (Michelle Obama), ghi lại hành trình của Victoria trong Tuần lễ Thời trang Paris 2024. Netflix quyết định "bật đèn xanh" cho dự án sau thành công kỷ lục của Beckham (2023), với hơn 3,8 triệu lượt xem chỉ trong tuần đầu tiên.

Ngoài những khoảnh khắc vui nhộn, Victoria cũng chia sẻ thật lòng về cuộc sống hôn nhân cùng David. Cô tiết lộ mình phải đeo nút tai mỗi đêm vì chồng ngáy quá to: "Để tôi nói cho mà nghe, tôi đeo nút tai không phải để làm duyên đâu. Anh ấy trông có vẻ hoàn hảo thế thôi, chứ cũng ngáy to lắm", cô cười nói.