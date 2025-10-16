Sốc: Nhà vô địch boxing Ricky Hatton treo cổ tại biệt thự 60 tỷ, kết quả điều tra khiến người thân không tin nổi!

Theo kết luận ban đầu của tòa án, cựu vô địch quyền Anh Ricky Hatton được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Hyde (Greater Manchester) vào ngày 14/9, hưởng dương 46 tuổi. Thi thể của anh được tìm thấy bởi người quản lý kiêm bạn thân lâu năm - Paul Speak.

Buổi điều tra sơ bộ diễn ra ngắn gọn chưa đến 5 phút, dưới sự chủ trì của nữ điều tra viên cấp cao Alison Mutch (quận South Manchester). Không có thành viên nào trong gia đình Hatton tham dự.

Tòa cho biết Ricky Hatton - tên đầy đủ là Richard John Hatton - được người thân nhìn thấy lần cuối vào ngày 12/9. Khi ấy anh "có vẻ khỏe mạnh và bình thường". Tuy nhiên, một ngày sau, anh không xuất hiện tại sự kiện mà mình đã được mời tham dự.

Sáng 14/9, ông Paul Speak đến nhà Hatton để đưa anh ra sân bay Manchester chuẩn bị bay đi công tác, nhưng phát hiện nam võ sĩ "bất tỉnh" với một "vật thắt quanh cổ". Nguyên nhân tử vong tạm thời được xác định là do treo cổ.

Ông Speak có mặt tại phiên điều trần với tư cách đại diện cho gia đình. Điều tra viên cấp cao cho biết thêm: "Tôi yêu cầu nhận đầy đủ hồ sơ điều tra của cảnh sát và lời khai từ các nhân chứng khác, bao gồm bác sĩ riêng của ông Hatton". Phiên điều tra chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 20/3 năm sau.

Tang lễ riêng của Hatton được tổ chức tại Nhà thờ Manchester, với sự tham dự của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Liam Gallagher, Wayne Rooney và Tyson Fury. Các con của anh - Campbell (24 tuổi), Millie (13 tuổi) và Fearne (12 tuổi) - đều gửi lời tri ân xúc động đến người cha quá cố.

Quản lý Paul Speak sau đó chia sẻ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi phát hiện sự việc. Ông kể với tạp chí Boxing News: "Tôi thật sự sốc và bối rối. Khi bước vào nhà, tôi nghe thấy nhạc từ tầng trên, đèn thì tắt. Tôi nghĩ Ricky chỉ ngủ quên, nhưng khi lên kiểm tra thì… Tôi phải mất một lúc mới có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra".

"Tôi tin chắc Ricky không cố ý làm vậy. Anh ấy còn quá nhiều điều để sống tiếp", Speak nói.

Trước khi qua đời, Hatton dự định đưa hai con gái Millie và Fearne đi xem ban nhạc Oasis biểu diễn, lên kế hoạch du lịch Giáng sinh ở Tenerife và thậm chí chuẩn bị cho màn tái xuất trên sàn đấu quyền Anh.

Trong quá khứ, Hatton từng công khai đấu tranh với trầm cảm và nghiện ngập, nhưng gia đình cho biết thời gian gần đây anh đang ở "trạng thái rất tích cực". Bài đăng cuối cùng trên Instagram của Hatton là video anh tập luyện trong phòng gym, chuẩn bị cho trận đấu trở lại dự kiến vào tháng 12.

Chỉ vài ngày trước khi mất, Hatton còn quay một đoạn video truyền cảm hứng gửi đến một cậu bé bị bắt nạt. Anh dự kiến bay sang Dubai hôm sau để ký hợp đồng chính thức cho màn tái xuất trong trận đấu với võ sĩ Eisa Al Dah.

Tuy nhiên, sau khi Hatton không đến tham dự một sự kiện boxing, ông Speak đã đến nhà kiểm tra và phát hiện bi kịch. "Nếu chuyện này xảy ra 10 năm trước, có lẽ tôi sẽ không quá sốc như bây giờ", ông nói nghẹn ngào. "Tôi đã cùng Ricky đi qua những đỉnh cao vinh quang nhất của boxing, rồi cả những vực sâu tăm tối nhất của cuộc đời".