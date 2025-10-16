David Beckham và Victoria thấy "thật kinh khủng" khi đọc tin tức về 4 người con

Victoria Beckham vừa xuất hiện trong chương trình Today with Jenna & Friends để chia sẻ về bộ phim tài liệu mang tên chính mình. Trong buổi phỏng vấn, cô cởi mở nói về bốn người con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper - những cái tên thường xuyên xuất hiện trên mặt báo vì cả công việc lẫn đời sống riêng.

Khi được hỏi về cảm giác mỗi lần đọc tin liên quan đến con cái, Victoria không giấu được sự lo lắng: "Trời ơi, thật kinh khủng. Với tôi và David, cách chúng tôi giao tiếp với các con là điều vô cùng quan trọng". Tuy vậy, bà mẹ bốn con cũng đầy tự hào khi nói về tính cách của các con: "Tôi rất tự hào, các con tôi đều rất tốt bụng và chăm chỉ".

Victoria rất tự hào về 4 người con của mình, nhưng khi đọc tin tức về các con tràn lan trên mặt báo, cô và David Beckham không khỏi cảm thấy "kinh khủng" và lo lắng

Nhà thiết kế thời trang tiết lộ thêm rằng con út Harper (14 tuổi) hiện đã bắt đầu dùng mạng xã hội. Victoria cho biết cô vẫn giữ nguyên tắc "nói không, nhưng phải có trách nhiệm" trong việc cho phép con tiếp cận Internet. Tháng trước, Harper đã đăng bài đầu tiên lên Instagram - bức ảnh đáng yêu chụp cùng mẹ, cả hai cùng tạo dáng hôn gió trước ống kính.

Khi được hỏi liệu vợ chồng Beckham có định sinh thêm con không, Victoria hài hước đáp: "Không đâu, chuyện đó sẽ không xảy ra. Tôi đang nghĩ đến việc mở thêm cửa hàng thì đúng hơn".

Mâu thuẫn với Brooklyn

Tuy nhiên, không phải mọi chuyện trong gia đình Beckham đều êm ấm. Gần đây, công chúng nhận thấy dấu hiệu "rạn nứt" giữa Victoria và con trai cả Brooklyn. Người hâm mộ bắt đầu nghi ngờ khi Brooklyn không còn xuất hiện trong các show thời trang của mẹ, cũng như ít đăng bài chúc mừng những dịp đặc biệt của gia đình - ngoại trừ sinh nhật của Harper và bà nội.

Vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đã xa cách gia đình Beckham được một năm, không liên lạc, không tương tác, không có mặt trong loạt sự kiện trọng đại của nhà nội. Phía Victoria mong muốn hàn gắn, liên tục chia sẻ về việc yêu thương các con nhưng phía cậu cả Brooklyn và nàng dâu Nicola lại không hề có động thái đáp lại

Chia sẻ với The Sun tuần trước, Victoria nói về cách nuôi dạy con của mình: "Chúng tôi luôn đề cao sự giao tiếp. Cả nhà cố gắng ăn tối cùng nhau mỗi ngày - không điện thoại, chỉ nói chuyện và cười với nhau. Quan trọng là tạo ra không gian an toàn để mọi người được thành thật".

Theo một nguồn tin, mâu thuẫn trong gia đình được cho là bắt đầu từ đám cưới của Brooklyn và Nicola Peltz. Dù cả hai phía đều phủ nhận, nhưng việc Brooklyn ngày càng xa cách cùng hàng loạt động thái "unfollow" trên mạng xã hội khiến dư luận càng tin rằng khoảng cách giữa mẹ và con trai cả đang lớn dần.

Nguồn tin nói thêm: "Từ khi Nicola bước vào gia đình, cô ấy không thể hiện sự tôn trọng như Victoria mong đợi. Căng thẳng bắt đầu từ lễ cưới và đến giờ vẫn chưa được giải quyết. Giữa họ không có sự hòa hợp, và điều đó khiến mọi người dần xa cách."