Chồng Chủ tịch của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận chức vị mới, nghe tên đã thấy "xịn xò"

Sáng 16/10, doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội kiêm chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, con trai út của bầu Hiển - khiến dân mạng chú ý khi chính thức nhận vai trò Phó Chủ tịch Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu (Vietnam Data Expert Network - VDEN).

Trên trang cá nhân, Đỗ Vinh Quang chia sẻ khoảnh khắc được vinh danh cùng dòng caption ngắn gọn mà đầy tự hào: "Nhiệm vụ mới". Trong ảnh, anh xuất hiện chỉn chu trong vest, nhận chứng nhận bổ nhiệm giữa sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia công nghệ và quản trị dữ liệu hàng đầu Việt Nam.

Lễ Công bố mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu Việt Nam Data Expert Network (VDEN)

Bước tiến mới trong sự nghiệp của "chủ tịch trẻ"

Việc đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch VDEN cho thấy Đỗ Vinh Quang đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra ngoài lĩnh vực thể thao. Bên cạnh vai trò điều hành CLB Hà Nội và giữ vị trí quan trọng tại Tập đoàn T&T Group, ông xã của Đỗ Mỹ Linh tiếp tục tham gia vào một mạng lưới kết nối các chuyên gia dữ liệu - lĩnh vực được coi là "trái tim" của thời đại số.

Theo giới quan sát, sự góp mặt của Đỗ Vinh Quang trong VDEN không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn cho thấy thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam đang tích cực hòa nhập và dẫn dắt các xu hướng công nghệ toàn cầu.

CEO Đỗ Vinh Quang đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch VDEN

Từ doanh nhân trẻ đến người chồng lý tưởng

Sau khi kết hôn với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, hình ảnh của Đỗ Vinh Quang càng được chú ý nhiều hơn. Cặp đôi thường xuất hiện với phong cách kín tiếng, lịch lãm và luôn nhận được thiện cảm vì đời sống hôn nhân nhẹ nhàng, không ồn ào.

Trong khi Đỗ Mỹ Linh vẫn duy trì hình ảnh thanh lịch, chăm hoạt động xã hội và truyền cảm hứng sống tích cực, thì chồng cô - doanh nhân trẻ sinh năm 1995 - lại ngày càng khẳng định bản lĩnh qua loạt vai trò mới, từ thể thao, kinh doanh cho đến công nghệ.

Gia đình hạnh phúc của Doanh nhân Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

"Profile" ngày càng ấn tượng

Ở tuổi 30, Đỗ Vinh Quang hiện là một trong những doanh nhân trẻ nổi bật nhất Hà Nội. Anh được biết đến với phong thái điềm đạm, tư duy hiện đại và tinh thần cầu tiến. Lần nhận nhiệm vụ mới này, "chủ tịch trẻ" tiếp tục cho thấy sự đa năng và tầm nhìn dài hạn - yếu tố khiến cộng đồng mạng không ngừng dành lời khen: "Không chỉ là chồng hoa hậu, mà là người đàn ông của thời đại 4.0 thật sự!".

Hình ảnh Đỗ Vinh Quang đứng trên sân khấu nhận chứng nhận, nụ cười nhẹ nhưng đầy tự tin, đã nói lên tất cả. Từ doanh nhân thể thao đến lãnh đạo công nghệ, anh đang chứng minh mình là thế hệ trẻ dám nghĩ - dám làm - và đang từng bước khẳng định vị thế riêng trong giới doanh nhân Việt.

Với "nhiệm vụ mới" này, người hâm mộ tin rằng chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ tiếp tục mang đến nhiều dấu ấn thú vị trong hành trình sự nghiệp phía trước.