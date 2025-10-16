"Dâu hào môn" Đỗ Hà tập gì mà body lúc nào cũng nuột nà chuẩn "hoa hậu"?

Đỗ Thị Hà đang là cái tên hot rần rần cõi mạng khi cô chính thức làm lễ ăn hỏi với thiếu gia ngành xây dựng quê Quảng Trị - Nguyễn Viết Vương. Đặc biệt, nhan sắc xinh đẹp, body cực phẩm của nàng dâu hào môn khiến người ta khen ngợi không ngớt.

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Hà không chỉ được yêu mến nhờ nhan sắc ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ, body ngày càng săn chắc, tươi trẻ. Ít ai biết, để giữ được vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh", nàng hậu xứ Thanh cực kỳ chăm vận động và thử sức ở nhiều môn thể thao khác nhau.

1. Gym - "bạn thân" của Đỗ Hà suốt nhiều năm

Ngay sau khi đăng quang, Đỗ Hà đã bắt đầu nghiêm túc với việc tập luyện. Cô xem gym là "người bạn thân" giúp mình duy trì body thon gọn và sức bền cần thiết cho công việc. Trong các clip hậu trường hay story mạng xã hội, dễ thấy nàng hậu thường xuyên đến phòng tập, tự tin với những bài squat, plank, cardio, gập bụng.

Dù bận rộn với lịch trình showbiz, người đẹp vẫn duy trì thói quen tập ít nhất 3 buổi mỗi tuần. "Tôi coi việc tập thể dục như một phần của cuộc sống, không chỉ để đẹp mà để khỏe và vui hơn mỗi ngày", cô từng chia sẻ.

2. Yoga - bí quyết giữ cân bằng giữa nhịp sống nhanh

Song song với gym, Đỗ Hà còn yêu thích yoga, bộ môn giúp cô rèn luyện sự dẻo dai và giữ cho tâm trí thư giãn. Với nàng hậu, yoga không chỉ là những động tác uốn dẻo mà còn là khoảng thời gian "nạp lại năng lượng".

Hình ảnh Đỗ Hà trong bộ đồ thể thao giản dị, thả dáng trong phòng tập sáng sớm từng khiến fan khen ngợi hết lời. Khi tập yoga, nàng hậu cảm nhận rõ cơ thể được lắng nghe và kết nối. Mỗi hơi thở giúp cô nàng bình tĩnh, tự tin và yêu bản thân hơn.

3. Đạp xe và chạy bộ - thói quen mỗi sáng

Cũng như nhiều cô gái trẻ yêu vận động, Đỗ Hà duy trì thói quen đạp xe và chạy bộ nhẹ buổi sáng. Những ngày không đến phòng gym, cô thường chạy vài vòng quanh khu nhà hoặc dọc bờ hồ, vừa tập vừa nghe nhạc. Cô cho rằng chỉ 20 phút chạy mỗi ngày cũng đủ giúp tinh thần sảng khoái và cơ thể linh hoạt suốt cả ngày dài.

4. Bơi lội - vừa thư giãn, vừa giữ dáng

Nếu gym và yoga mang đến sức mạnh và sự dẻo dai, thì bơi lội lại là cách Đỗ Hà "thả lỏng" toàn thân sau những ngày bận rộn. Mỗi khi có dịp đi công tác hay nghỉ dưỡng, cô đều tranh thủ xuống hồ bơi để vừa vận động, vừa tận hưởng không khí trong lành.

Không ít lần, Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến dân mạng "dậy sóng" khi đăng ảnh diện bikini khoe body nuột nà, làn da sáng và thần thái rạng rỡ. Tuy nhiên, cô luôn giữ phong cách tinh tế, khỏe khoắn đúng chuẩn hình ảnh một nàng hậu hiện đại.

5. Pickleball - môn thể thao mới khiến nàng hậu mê mẩn

Gần đây, Đỗ Hà còn thử sức với pickleball - bộ môn đang "hot rần rần" trong giới nghệ sĩ Việt. Với tính chất nhanh, linh hoạt và vui nhộn, pickleball giúp cô vừa đốt năng lượng, vừa có thêm trải nghiệm thú vị bên bạn bè. Những khoảnh khắc cô cầm vợt, diện outfit thể thao năng động khiến người hâm mộ thích thú, khen "Đỗ Hà càng ngày càng hiện đại và cool hơn".

Giữ dáng nhờ yêu thể thao và kỷ luật sống

Không chỉ tập luyện đều đặn, Đỗ Hà còn duy trì chế độ ăn uống khoa học: hạn chế tinh bột trắng, tăng cường rau xanh, uống nhiều nước và ngủ sớm. Với cô, đẹp là phải khỏe và hạnh phúc. Nhờ sự kiên trì và thái độ tích cực, Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn luôn giữ vững phong độ nhan sắc, ngày càng tươi trẻ và năng động. Với Đỗ Hà, thể thao không chỉ là cách giữ dáng - mà còn là một phần giúp cô tỏa sáng hơn trong hành trình trưởng thành của mình.



