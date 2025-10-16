Mbappe có bạn gái mới

Truyền thông Tây Ban Nha mới đây hé lộ Mbappé đã bước vào một mối quan hệ đặc biệt với Maria Aguilar. Thông tin này ngay lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng, bởi Aguilar vốn là cái tên quen thuộc trong giới truyền hình và thời trang Tây Ban Nha.

Maria Aguilar năm nay 26 tuổi, sở hữu vẻ đẹp quyến rũ với mái tóc nâu, đôi mắt sâu và vóc dáng nóng bỏng. Cô được nhận xét là người thẳng thắn, tự tin và không ngại thể hiện bản thân, điều khiến nhiều người bất ngờ khi biết cô đang hẹn hò với Mbappé, cầu thủ vốn cực kỳ kín tiếng trong chuyện đời tư.

Bạn gái của Mbappe

Maria Aguilar không giấu giếm mối quan hệ của mình. Cô từng vô tư nhắc đến Mbappé khi trò chuyện ở tiệm làm tóc, và thậm chí còn xuất hiện tại sân Bernabéu để cổ vũ cho anh trong một trận đấu gần đây.

Nàng WAG xuất hiện tại sân vận động

Trước khi vướng tin đồn với Mbappé, Maria Aguilar từng được cho là có quan hệ tình cảm với Raul Asencio, cầu thủ thuộc hệ thống Real Madrid. Tuy nhiên, mối quan hệ đó đã chấm dứt, và người đẹp hiện hoàn toàn tập trung cho công việc người mẫu kiêm KOL tại Madrid.

Về phần mình, Mbappé vẫn giữ im lặng trước mọi tin đồn. Dù vậy, người hâm mộ cho rằng tiền đạo người Pháp dường như đang hạnh phúc trong tình yêu mới.