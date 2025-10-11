Mbappe chấn thương, Real Madrid nguy rồi!

Đội tuyển Pháp có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Azerbaijan ở vòng loại World Cup 2026, nhưng niềm vui không trọn vẹn khi ngôi sao Kylian Mbappé dính chấn thương ngay trong ngày tỏa sáng.

Mbappé chính là người mở tỷ số cho "Les Bleus" với pha dứt điểm quyết đoán, góp phần giúp đội chủ nhà áp đảo đối thủ yếu Azerbaijan. Tuy nhiên, ở phút 83, tiền đạo sinh năm 1998 bất ngờ ôm mắt cá chân, tỏ rõ vẻ đau đớn và phải ra dấu xin thay người. Anh lảo đảo rời sân trong sự lo lắng của ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Pháp.

Mbappe chấn thương

Theo HLV Didier Deschamps, Mbappé bị va chạm vào đúng vùng mắt cá chân từng chấn thương trước đó. "Cậu ấy cảm thấy đau trở lại. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng trong những giờ tới để đánh giá mức độ nghiêm trọng," Deschamps chia sẻ sau trận đấu.

Thông tin này lập tức khiến Real Madrid "tối mặt". Sau khi chiêu mộ Mbappé trong kỳ chuyển nhượng hè 2024, đội bóng Hoàng gia đang xem anh là hạt nhân trong lối chơi tấn công. Việc siêu sao người Pháp gặp vấn đề thể lực có thể ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thi đấu sắp tới, nhất là khi Real đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

Trước đó, Mbappé cũng từng có dấu hiệu đau nhẹ ở mắt cá trong trận Real Madrid gặp Villarreal. Nếu chấn thương tái phát nghiêm trọng, anh có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn – điều mà cả tuyển Pháp lẫn Real Madrid đều không mong muốn.