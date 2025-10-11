Cầu thủ Trung Quốc đẩy đối thủ gãy cổ, suýt liệt nửa người gây phẫn nộ

Sự việc diễn ra trong trận đấu giữa Guangxi Pingguo và Chongqing Tonglianglong hôm 5/10. Ở phút thứ 57, Asamoah bị cầu thủ Trương Chí Hùng của đội bạn đẩy mạnh khi đang tranh chấp bóng gần đường biên. Cú đẩy khiến Asamoah mất thăng bằng, lao thẳng vào bảng quảng cáo cứng bên ngoài sân, dẫn đến trật khớp và gãy đốt sống cổ.

Cầu thủ Asamoah bị gãy cổ

Theo các bác sĩ, chấn thương của Asamoah rất nghiêm trọng, có thể gây chèn ép dây thần kinh dẫn đến liệt nửa người nếu không được phẫu thuật kịp thời. May mắn, ca mổ tiến hành ngày 8/10 đã thành công, và cầu thủ người Togo hiện đang trong quá trình hồi phục.

Điều khiến dư luận phẫn nộ là Trương Chí Hùng chỉ bị phạt thẻ vàng cho pha bóng nguy hiểm này, do trọng tài và ban tổ chức xác định đó là "tình huống không cố ý". Sau trận đấu, phía CLB Guangxi Pingguo và chính Trương Chí Hùng đã đến bệnh viện để xin lỗi và thăm hỏi Asamoah.