Việt Nam ghi danh trên bản đồ kỷ lục Guinness Thế giới với PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025

PPA Tour Asia, MB Vietnam Cup 2025 xác lập kỷ lục Guinness Thế giới

Kỷ lục được Tổ chức Guinness World Records công nhận ngay trong khuôn khổ ngày thi đấu chính, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho Pickleball Việt Nam – môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ tại Mỹ, châu Âu và châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam trở thành điểm đến tổ chức giải Pickleball quốc tế quy mô toàn cầu, quy tụ hơn 50 vận động viên chuyên nghiệp cùng hàng nghìn người yêu thể thao. Với vai trò đối tác danh xưng (Title Sponsor), MB đồng hành cùng PPA Tour Asia trong toàn bộ hành trình đưa giải đấu đến Việt Nam, từ công tác tổ chức, truyền thông đến trải nghiệm cho khán giả.

Cột mốc Guinness hôm nay là kết quả của một hành trình bền bỉ: MB đã đồng hành cùng PPA Tour Asia ngay từ những ngày đầu tại Việt Nam với khởi nguồn mong muốn mang đến những trải nghiệm thể thao đỉnh cao quốc tế cho một cuộc sống cân bằng dành cho khách hàng MB Priority. Chúng tôi bắt đầu với MB Vietnam Open, góp phần chuẩn hóa công tác tổ chức, truyền thông và trải nghiệm người hâm mộ, trước khi tiếp tục nâng tầm ở MB Vietnam Cup 2025. Sự gắn bó xuyên suốt từ "Open" đến "Cup" cho thấy cam kết dài hạn của MB trong việc đồng kiến tạo tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp cho Pickleball tại Việt Nam, qua đó đưa những trải nghiệm thể thao đỉnh cao đến với người dân Việt Nam.

Sự hiện diện của MB tại sự kiện không chỉ thể hiện trách nhiệm thương hiệu, mà còn lan tỏa giá trị Việt vươn tầm quốc tế, gắn kết tinh thần thể thao, công nghệ và tài chính hiện đại. Ông Phạm Như Ánh – Tổng Giám đốc MB chia sẻ tại sự kiện: "Chúng tôi tự hào khi MB đồng hành cùng PPA để đưa Pickleball, một môn thể thao hiện đại và đầy cảm hứng, đến với Việt Nam. Việc cùng PPA xác lập kỷ lục Guinness không chỉ là thành tựu của thể thao, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, khát vọng của MB trong việc đưa Việt Nam ghi dấu trên bản đồ thế giới"

Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám Đốc MB nhận chứng nhận Kỷ lục Guinness từ đại diện Guinness World Records

Bên cạnh đó, MB mang đến riêng những trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng MB Priority vô cùng ấn tượng "đó là những trải nghiệm không thể mua được bằng tiền": Gặp gỡ huyền thoại Ben Johns – tay vợt số 1 thế giới; Huấn luyện chuyên nghiệp với các Vận động viên Thế giới như Collins Johns - anh trai của Ben Johns với chương trình huấn luyện chuyên nghiệp RPO, hoặc với Zane Navratil - tay vợt đã giành chiến thắng bất ngờ ở trận bán kết.

MB tự hào đồng hành cùng PPA Tour Asia, chính quyền và người dân thành phố Đà Nẵng, các đối tác AAC, FPT Play, các khách hàng của MB, cùng người hâm mộ đã chung tay tạo nên kỷ lục Guinness mang dấu ấn lịch sử. Sự đồng lòng ấy không chỉ khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn tại Việt Nam, mà còn mở ra một chuẩn mực mới về trải nghiệm thể thao toàn diện – thân, tâm, trí: nơi người tham dự được truyền cảm hứng sống lành mạnh, kết nối cộng đồng và tận hưởng dịch vụ đẳng cấp theo chuẩn mực của thế giới hiện đại.

Những con số ấn tượng của PPA Tour Asia, MB Vietnam Cup 2025

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nằm trong Top 5 ngân hàng dẫn đầu về tốc độ số hóa với hơn 15 tỷ giao dịch thanh toán mỗi năm, cùng hệ sinh thái tài chính toàn diện cho cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng. Nhưng điều khiến MB khác biệt, chính là cách thương hiệu này bước ra khỏi khuôn khổ ngành ngân hàng để đồng hành cùng xã hội – từ thể thao, văn hóa đến giáo dục. PPA Tour Asia – MB Vietnam Cup 2025 là minh chứng sống động cho tầm nhìn ấy: một ngân hàng Việt đồng hành cùng sự kiện thể thao quốc tế, để cùng thế giới ghi danh Việt Nam vào sách kỷ lục Guinness.