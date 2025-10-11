12.000 runner đổ về Đồng Tháp hòa nhịp thể thao, âm nhạc và sắc sen hồng

Tại đây, du khách còn được tận hưởng không khí lễ hội rộn ràng, thông qua nhiều hoạt động giải trí - văn hóa - ẩm thực đầy thú vị.

Giải chạy năm nay đã thu hút gần 12.000 runner trong nước và quốc tế, từ các vận động viên chuyên nghiệp, người chạy bộ phong trào đến hàng nghìn gia đình cùng tham gia. Ngay từ sớm, khu vực diễn ra hoạt động nhận BIB và bộ race-kit tại Quảng trường Văn Miếu đã đông kín người, tạo nên bầu không khí háo hức trước giờ G của sự kiện thể thao – âm nhạc quy mô bậc nhất miền Tây Nam Bộ.

Hàng nghìn runner check-in nhận BIB thi đấu giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025

Các quầy nhận BIB được bố trí thuận tiện theo từng cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, giúp quá trình diễn ra đơn giản và nhanh chóng. Các vận động viên chỉ cần quét mã QR và xuất trình giấy tờ cá nhân để nhận trọn bộ race-kit gồm áo, số BIB và quà lưu niệm.

Là một trong những runner có mặt sớm nhất để "check-in" giải chạy, anh Nguyễn Minh Trung (từ TP. HCM) cho biết: "Vừa di chuyển hơn 100km đến đây nhận BIB, tôi đã cảm thấy vô cùng hào hứng. Mọi khâu tổ chức đều rất chuyên nghiệp, từ việc hướng dẫn, nhận race-kit cho đến các hoạt động trải nghiệm xung quanh. Đây thực sự là một lễ hội đặc biệt để tận hưởng dịp cuối tuần".

Đặc biệt tại sự kiện, các khách hàng thuộc hệ thống của VPBank Diamond và VPBank Private còn được hỗ trợ nhanh với một luồng ưu tiên. Hào hứng sau khi nhận BIB thi đấu và bộ race-kit trên tay, chị Trần Lê Hồng Hạnh, một khách hàng VPBank Diamond nói: "Ban tổ chức chu đáo và đón tiếp nồng hậu nên dù mình và gia đình đã di chuyển một quãng đường dài nhưng cả nhà vẫn rất "nhiệt" để "cháy" hết mình".

Nhiều runner có mặt từ sớm, kết hợp nhận BIB và khám phá ngày hội sôi động tại Đồng Tháp

Không chỉ các runner phong trào, dàn elite của giải năm nay cũng góp mặt từ sớm. Tất cả đều háo hức trước đường đua mới đầy cảm hứng từ cảnh sắc thiên nhiên miền Tây Nam Bộ. Runner Trần Việt Anh, một vận động viên chuyên nghiệp cho biết: "Tôi từng tham gia nhiều giải, nhưng Đồng Tháp có cung đường rất đặc biệt, vừa đẹp, vừa mộc mạc. Tôi mong muốn sẽ phá kỷ lục cá nhân của mình ở cự ly 42km trong giải này".

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 còn là điểm hẹn của các vận động viên chuyên nghiệp đến thử thách bản thân

Không khí sự kiện càng thêm náo nhiệt với sự xuất hiện của nhiều runner quốc tế, đến tham gia giải chạy và tận hưởng ngày hội đầy màu sắc, đậm chất miền Tây mộc mạc và gần gũi. "Tôi đến Đồng Tháp sớm để có thêm thời gian khám phá nơi này. Không ngờ miền Tây lại đẹp và thân thiện đến vậy. Người dân hiếu khách, món ăn ngon, còn không khí sự kiện thì cực kỳ sôi động. Với tôi, đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ tại Việt Nam", một runner từ Úc chia sẻ.

Các runner quốc tế vượt hàng nghìn km để đến tham gia giải chạy

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 còn mang đến một lễ hội thực thụ, nơi thể thao hòa quyện với âm nhạc và văn hóa địa phương. Tại đây, Quảng trường Văn Miếu trở thành một "khu phố thu nhỏ" nhộn nhịp với hàng chục gian hàng thể thao, phụ kiện chạy bộ, ẩm thực đến khu phố lồng đèn và phố thịnh vượng của VPBank.

Được thiết kế hiện đại với những gam màu bắt mắt, phố thịnh vượng VPBank thu hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm những hoạt động sôi nổi để rinh về những phần quà hấp dẫn. Chị Phạm Thanh Phương từ TP. HCM chia sẻ: "Tôi chỉ định đến nhận BIB rồi dạo quanh Cao Lãnh để khám phá địa phương, nhưng vừa ghé khu của VPBank là bị cuốn vào luôn. Vừa được chơi pickle ball qua công nghệ thực tế ảo, vừa có quà mang về, không khí nơi đây vui như hội, thật sôi động và thú vị".

Khu phố thịnh vượng của VPBank với nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút hàng nghìn du khách

Giải VPBANK Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 lan tỏa thông điệp "thịnh vượng trong thể chất và tinh thần", khuyến khích mỗi người xây dựng lối sống lành mạnh, năng động và tích cực. Đại diện VPBank chia sẻ: "Thông qua sự kiện, chúng tôi mong muốn mang đến thật nhiều giá trị thiết thực, góp phần kiến tạo một cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và bền vững".

Giải còn trích một phần doanh thu để đóng góp cho hoạt động nghiên cứu và bảo tồn sếu đầu đỏ – loài chim biểu tượng sinh thái quý hiếm và là niềm tự hào của tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, mỗi bước chạy của các vận động viên không chỉ là hành trình cá nhân, mà còn đang góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tự nhiên.

Cùng với giải chạy, sự kiện tiếp tục diễn ra từ nay đến ngày 12/10 với những hoạt động nổi bật như lễ hội ẩm thực miền Tây Nam Bộ cùng đêm nhạc hội hoành tráng với nhiều ngôi sao nổi tiếng. Những trải nghiệm thể thao – văn hóa – du lịch đặc sắc ấy sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất sen hồng trù phú và hiếu khách của tỉnh Đồng Tháp đến với bạn bè trong nước và quốc tế.