David Beckham tiết lộ bất ngờ về "cung điện Beckingham", hoá ra huyền thoại bóng đá được vợ "bao ở"

Trong tập 3 của bộ phim tài liệu về Victoria Beckham vừa phát sóng trên Netflix, cựu danh thủ David Beckham đã khiến khán giả bất ngờ với một tiết lộ thú vị liên quan đến ngôi nhà đầu tiên của hai vợ chồng - biệt thự được mệnh danh là "Cung điện Beckingham".

Bộ phim xoay quanh hành trình của Victoria - từ biểu tượng nhạc pop đến nữ doanh nhân thời trang quyền lực, đồng thời hé lộ những góc khuất ít ai biết, trong đó có cả những khó khăn tài chính mà thương hiệu Victoria Beckham từng đối mặt. Khi nhắc đến việc phải đầu tư để "giải cứu" thương hiệu của vợ, David đã chia sẻ một chi tiết khiến người xem ngỡ ngàng: chính Victoria mới là người đã mua ngôi nhà đầu tiên của họ.

"Khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy giàu hơn tôi rất nhiều. Thực tế, cô ấy đã mua căn nhà đầu tiên của chúng tôi ở Hertfordshire - nơi được gọi là Cung điện Beckingham. Vậy nên, khi cô ấy nói với tôi rằng 'chúng ta cần thêm tiền cho thương hiệu', đó là một tình huống khó cho cả hai", David chia sẻ.

Sau đó, khi David không thể tiếp tục rót vốn cho thương hiệu, Victoria đã tìm được nhà đầu tư bên ngoài. Giờ đây, thương hiệu thời trang mang tên cô đã dần ổn định, thậm chí còn mở rộng với dòng sản phẩm làm đẹp hái ra tiền.

Cung điện Beckingham trông như thế nào?

"Cung điện Beckingham" thực chất có tên chính thức là Rowneybury House, được Victoria mua vào năm 1999 với giá 2,5 triệu bảng Anh. Khi bán lại năm 2014, giá trị của nó đã tăng lên 11,5 triệu bảng - một thương vụ đầu tư đáng nể!

Biệt thự hoành tráng này nằm trên khu đất rộng 24 mẫu Anh, có hồ bơi, mê cung và hàng loạt tiện nghi xa hoa. Vợ chồng Beckham từng chi hàng triệu bảng để tân trang lại nội thất. Victoria tiết lộ với The Independent: "Đó là một ngôi nhà cổ và tôi đã trang trí theo chủ đề riêng cho từng phòng. Có một phòng đầy họa tiết da báo với trần gương - đúng kiểu 'bad girl'. Còn phòng ngủ của chúng tôi thì hoàn toàn trái ngược, trắng tinh khôi với chiếc giường gỗ sồi cổ bốn cọc".

Khi được bán cho triệu phú Neil Utley, dinh thự này sở hữu cả nhà nguyện riêng giữa rừng, những sân chơi, và thậm chí cả sân bóng mini.

Theo Essex Live, do danh tiếng của cặp đôi, an ninh tại đây được siết chặt đặc biệt: hai lớp hàng rào, bảy tháp canh và hàng trăm camera giám sát để bảo vệ David, Victoria cùng cậu con trai nhỏ Brooklyn.

Hiện tại, gia đình Beckham sống ở đâu?

Tính đến nay, vợ chồng Beckham sở hữu danh mục bất động sản đồ sộ trên khắp thế giới. Cặp đôi có dinh thự chính tại London trị giá 31 triệu bảng, một ngôi nhà nghỉ dưỡng yên bình ở Cotswolds (xuất hiện thường xuyên trong phim tài liệu), và một biệt thự siêu sang bên sông ở Miami - nơi họ tận hưởng cuộc sống giữa hai bờ Đại Tây Dương.