Cộng đồng người chơi Play Together VNG ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Bắc

Miền Bắc oằn mình sau bão lũ

Những ngày đầu tháng 10, sự xuất hiện liên tiếp của hai cơn bão lớn là bão số 10 và số 11 đã gây mưa lớn, lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh Bắc Bộ. Theo Báo Mới, bão số 11 khiến 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương, hơn 221.000 căn nhà bị ngập, gần 17.000 nhà bị hư hỏng và hơn 23.000 ha lúa, hoa màu chìm trong nước. Các tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều khu dân cư bị cô lập, giao thông tê liệt và thiệt hại về tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Thông tin từ VietnamPlus cho biết mực nước trên sông Cầu qua Bắc Ninh đạt đỉnh 7,52 m, vượt báo động cấp 3 tới 1,22 m – mức cao nhất trong nhiều năm qua. Nước lũ lên nhanh khiến hàng chục nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ, quân đội và địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân di dời, khắc phục hậu quả.

Giữa bối cảnh ấy, tinh thần tương thân tương ái lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước. Hàng loạt tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã kịp thời chung tay hướng về miền Bắc, thể hiện trách nhiệm xã hội và tình người sâu sắc trong hoạn nạn.

Play Together VNG hành động kịp thời vì cộng đồng

Không đứng ngoài nỗi đau của đồng bào, ngay trong chiều ngày 9/10, cộng đồng người chơi Play Together VNG đã ủng hộ 500 triệu đồng, gửi trọn tấm lòng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời hỗ trợ người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão.

Khoản đóng góp này là tấm lòng của tập thể cộng đồng người chơi - những "cư dân đảo Kaia" luôn đề cao tinh thần sẻ chia và tương thân tương ái. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển đến đúng địa phương cần thiết, hỗ trợ khẩn cấp lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi tin rằng, mỗi hành động dù nhỏ đều có thể tạo nên sức mạnh lớn lao khi được lan tỏa từ trái tim. Hy vọng sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai", đại diện Play Together VNG cho biết.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, cộng đồng các sản phẩm thuộc VNGGames đã quyên góp số tiền 7 tỷ đồng và gửi trực tiếp vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc. Đây là hành động thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội của hơn 20 sản phẩm thuộc VNGGames.

Lan tỏa tinh thần nhân ái từ thế giới ảo đến đời thực

Ra mắt người chơi Việt Nam từ năm 2021, Play Together là tựa game xã hội mô phỏng do VNG phát hành, cho phép người chơi xây dựng nhân vật, kết nối, làm việc, tham gia các hoạt động đời sống trong thế giới mở dạng sandbox mang tên Kaia. Không chỉ là nơi vui chơi, giải trí, cộng đồng cư dân đảo Kaia đã và đang trở thành một "xã hội thu nhỏ" nơi mỗi người có thể gắn kết, chia sẻ và cùng lan tỏa những giá trị tích cực ra ngoài đời thực.

Trong suốt thời gian hoạt động, Play Together VNG thường xuyên triển khai các chiến dịch gắn kết cộng đồng, cổ vũ tinh thần tích cực và khuyến khích người chơi tham gia hoạt động nhân văn. Lần đóng góp cho đồng bào vùng lũ này một lần nữa khẳng định nỗ lực của Play Together VNG trong việc huy động sức mạnh cộng đồng để chung tay vì những mục tiêu giàu ý nghĩa.

Bão lũ đi qua để lại hậu quả nặng nề, song tình người vẫn là điểm tựa vững chắc giúp mọi người cùng đứng dậy. Hành động kịp thời của cộng đồng Play Together VNG là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái vốn luôn hiện hữu trong xã hội Việt Nam - dù ở không gian ảo hay đời thực.