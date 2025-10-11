Bộ VHTT&DL đề xuất tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho HLV Kim Sang-sik

Theo Tờ trình số 429/TTr-BVHTTDL, các thành viên xuất sắc của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2025 (diễn ra tại Indonesia) được đề xuất tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tờ trình trên căn cứ vào Luật Thi đua, khen thưởng (2022); Nghị định số 152/2025/NĐ-CP (2025); Nghị định số 43/2025/NĐ-CP (2025).

Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và 4 trợ lý gồm các ông Yoon Dong-hun, Lee Jung-soo, Lee Woon-jae (quốc tịch Hàn Quốc) và Cedric Roger (quốc tịch Pháp) có tên trong danh sách được đề xuất. Ông Kim Sang-sik cùng các trợ lý có thành tích huấn luyện, chỉ đạo các vận động viên thi đấu xuất sắc giành huy chương vàng giải U23 Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik giành nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam.

Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc và giành chức vô địch sau chiến thắng trước chủ nhà Indonesia. Ngoài ra, Nguyễn Thái Sơn và đồng đội duy trì thành tích bất bại. U23 Việt Nam trình diễn bộ mặt với nhiều nét tích cực. Nhiều cầu thủ trẻ cho thấy tiềm năng lớn để trở thành ngôi sao của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Trước đó, đầu tháng 8, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho tập thể U23 Việt Nam, 23 cầu thủ cùng trợ lý huấn luyện viên sau thành tích thi đấu và huấn luyện xuất sắc.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tặng Bằng khen 5 cá nhân khác gồm: ông Trần Anh Tú - Trưởng đoàn đội tuyển U23 Việt Nam; ông Đỗ Anh Văn – phiên dịch viên; ông Nguyễn Trường An – bác sĩ đội tuyển; ông Vũ Anh Dũng - nhân viên y tế và ông Lưu Quang Lợi - nhân viên y tế.

Kể từ thời điểm nhận công việc tại Việt Nam, HLV Kim Sang-sik giúp đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2024, giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2025, vô địch giải U23 Đông Nam Á. Cuối năm nay, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn mục tiêu giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33.