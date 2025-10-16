Giành HCV, Phan Hiển bất ngờ quỳ gối hôn tay nữ giám khảo Khánh Thi gây sốt!

Phan Hiển bất ngờ quỳ gối hôn tay giám khảo Khánh Thi gây sốt

Mới đây, tại Giải vô địch Khiêu vũ thể thao Quốc gia 2025, cặp đôi Phan Hiển - Thu Hương (thuộc đội tuyển CAND) đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung Samba. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất không chỉ là chiến thắng thuyết phục, mà còn là khoảnh khắc đầy xúc động ngay sau khi công bố kết quả: Phan Hiển bất ngờ quỳ gối và hôn tay giám khảo Khánh Thi - người từng là bạn nhảy, người thầy và hiện cũng là vợ của anh.

Khoảnh khắc gây "bão" mạng xã hội

Trong đoạn video được lan truyền, sau khi bước lên bục nhận huy chương, Phan Hiển chờ các giám khảo đến bắt tay và trao huy chương. Khi Khánh Thi bước đến, Phan Hiển bất ngờ cúi người quỳ gối và nhẹ nhàng hôn tay Khánh Thi. Hành động này khiến cả khán đài vỡ òa, nhiều người không khỏi cảm động trước cách nam kiện tướng bày tỏ sự trân trọng dành cho người phụ nữ luôn đồng hành và truyền cảm hứng cho anh suốt nhiều năm qua.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng để lại những bình luận "tan chảy": "Khoảnh khắc đẹp hơn cả tấm huy chương vàng", "Vừa là vợ, vừa là cô giáo, vừa là bạn đồng hành - quá đáng ngưỡng mộ!", "Tình yêu và sự nghiệp cùng thăng hoa, nhìn mà xúc động thật sự!"...

Tình - cô - trò - vợ - vhồng: câu chuyện hiếm có trong làng thể thao

Phan Hiển và Khánh Thi vốn là cặp đôi "huyền thoại" của làng Khiêu vũ thể thao Việt Nam. Từ mối quan hệ cô - trò, cả hai cùng chinh chiến khắp các giải đấu trong và ngoài nước, trước khi chính thức về chung một nhà.

Sau khi Khánh Thi lùi lại làm HLV và giám khảo, Phan Hiển vẫn tiếp tục giữ phong độ đỉnh cao, liên tục mang huy chương về cho đội tuyển. Lần này, chiến thắng ở nội dung Samba càng có ý nghĩa đặc biệt, bởi người "cầm cân nảy mực" chấm điểm lại chính là người bạn đời đã dạy anh những bước nhảy đầu tiên.

Khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) đều công nhận, Phan Hiển - Thu Hương đã có phần trình diễn bùng nổ, kỹ thuật tinh tế và cảm xúc. Tấm HCV không chỉ ghi dấu nỗ lực của cả đội tuyển CAND, mà còn khẳng định vị thế của Phan Hiển như một trong những vận động viên xuất sắc nhất của Khiêu vũ thể thao Việt Nam hiện nay.

Còn với hành động quỳ gối hôn tay vợ, Phan Hiển một lần nữa cho thấy sự trân trọng và biết ơn của mình dành cho Khánh Thi - người đồng hành trên cả sàn đấu và trong cuộc sống.

HCV Samba năm nay không chỉ là chiến thắng về chuyên môn, mà còn là minh chứng cho tình yêu, sự đồng hành và tôn trọng lẫn nhau giữa hai con người đã cùng nhau vượt qua hơn một thập kỷ thăng trầm. Khoảnh khắc Phan Hiển quỳ gối hôn tay Khánh Thi - có lẽ sẽ còn được nhắc lại rất lâu như một hình ảnh đẹp nhất của mùa giải 2025.