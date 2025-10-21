Con trai Ronaldo nhận vinh dự lớn

Cristiano Ronaldo Jr. – con trai cả của siêu sao Cristiano Ronaldo vừa được triệu tập vào đội tuyển U16 quốc gia Bồ Đào Nha, đánh dấu một bước tiến lớn trong hành trình theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như cha mình.

Ronaldo Jr. hiện đang khoác áo đội trẻ Al Nassr – CLB mà Cristiano Ronaldo đang thi đấu tại Ả Rập Xê Út. Việc cậu được triệu tập vào đội U16 Bồ Đào Nha cho thấy giới chuyên môn đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của tài năng trẻ này.

Ronaldo Jr. lên tuyển U16 Bồ Đào Nha

Trước đó, Ronaldo Jr. từng góp mặt ở đội U15 Bồ Đào Nha và ghi được 2 bàn thắng trong 4 trận đấu tại một giải giao hữu quốc tế ở Croatia. Cậu thường được bố trí thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái. đúng với vị trí mà Ronaldo “cha” từng đảm nhiệm khi khởi nghiệp trong màu áo Sporting Lisbon. Đáng chú ý, Ronaldo Jr. cũng mang áo số 7, con số biểu tượng gắn liền với thương hiệu “CR7” suốt gần hai thập kỷ qua.

Việc được gọi lên tuyển U16 không chỉ là niềm tự hào cho gia đình Ronaldo, mà còn thể hiện nỗ lực cá nhân bền bỉ của cậu bé 14 tuổi. Trong suốt thời gian qua, Cristiano Jr. thường xuyên được người cha huyền thoại trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, chế độ dinh dưỡng và phong cách tập luyện chuyên nghiệp.

Cristiano Ronaldo từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng, ước mơ của anh là được thi đấu cùng con trai trong màu áo chuyên nghiệp trước khi giải nghệ. Với việc Ronaldo Jr. đang tiến bộ nhanh chóng và được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia, giấc mơ ấy đang dần trở nên khả thi hơn bao giờ hết.