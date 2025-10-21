Taylor Swift và vị hôn phu Travis Kelce “cướp” địa điểm cưới của cặp đôi khác?

Nữ ca sĩ Taylor Swift và vị hôn phu là ngôi sao khúc côn cầu Travis Kelce đang khiến mạng xã hội bùng nổ với tin đồn "chấn động": cặp đôi quyền lực này được cho là đã ra giá hàng trăm ngàn USD để mua lại địa điểm cưới trong mơ của một cặp đôi khác ở Rhode Island - chỉ vì trùng ngày 13/6/2026, con số mang ý nghĩa "thiêng liêng" với nữ ca sĩ.

Theo Daily Mail, một cặp đôi sắp cưới đã nhận được lời đề nghị "khó tin" từ một bên thứ ba bí ẩn - trả toàn bộ chi phí cưới (ước tính hơn 150.000 USD) kèm tuần trăng mật sang chảnh ở nước ngoài, chỉ cần họ nhường lại địa điểm và ngày cưới. Cộng đồng mạng nhanh chóng gọi tên Taylor Swift và vị hôn phu Travis Kelce - bởi ngày 13/6 rơi đúng thứ bảy duy nhất trong năm 2026, lại gần biệt thự 17 triệu USD của Taylor ở Rhode Island.

Số 13 "ám ảnh" Taylor tới mức chi tiền giành địa điểm cưới?

Không phải ngẫu nhiên fan lại nghi ngờ Taylor. Ai cũng biết 13 là con số may mắn và biểu tượng "định mệnh" của cô: sinh ngày 13/12, album đầu tiên đạt chứng nhận vàng sau 13 tuần, ca khúc No.1 đầu tiên có intro dài 13 giây, và cô thường ngồi hàng ghế thứ 13 trong các lễ trao giải lớn.

Thậm chí, Taylor và Travis còn đính hôn đúng 13 ngày sau khi cô xuất hiện trong podcast New Heights của anh. Travis còn đùa: "Tôi mang áo số 87, cô ấy là 13 - cộng lại là 100. Hoàn hảo!". Taylor cười: "Đó là định mệnh số học khiến chúng tôi bên nhau".

"Cướp" địa điểm cưới 100 năm tuổi, xa hoa bậc nhất nước Mỹ?

Nguồn tin đồn cho rằng địa điểm "gây sốt" là The Breakers - dinh thự tráng lệ xây năm 1895, từng thuộc về tỷ phú Vanderbilt, trị giá tới 500 triệu USD, có 70 phòng, 27 lò sưởi, 13 mẫu đất và trần cao tận 15 mét. Đây được xem là địa điểm cưới xa hoa nhất nước Mỹ, với chi phí thuê lên tới 100.000 USD - chưa tính ăn uống, giải trí.

Một số người lại đoán Taylor nhắm tới khách sạn Ocean House, nằm ngay cạnh nhà cô. Tuy nhiên, cả hai bên quản lý đều lên tiếng phủ nhận thẳng thừng: "Taylor Swift không tổ chức cưới tại The Breakers hay bất kỳ địa điểm nào do chúng tôi sở hữu", phát ngôn viên The Breakers nói. Đại diện Ocean House cũng khẳng định: "Không có chuyện để người khác 'mua lại' ngày cưới đã ký hợp đồng".

The Breakers ở Newport là một biệt thự 70 phòng, chỉ cách biệt thự trị giá 17 triệu đô la của Taylor Swift ở Westerly 40 dặm

Một khả năng khác là đám cưới của cặp đôi sẽ tổ chức tại khách sạn Ocean House, nơi gần biệt thự của Taylor hơn ở Westerly, Rhode Island

Fan vẫn bán tín bán nghi

Dù bị phủ nhận, câu chuyện vẫn lan truyền chóng mặt trên Reddit, podcast và Instagram. Trên chương trình After Work Drinks, hai MC tiết lộ họ nhận được tin nhắn: "Bạn của bạn tôi được đặt cưới ở Rhode Island vào 13/6/2026. Địa điểm gọi nói có người muốn mua lại ngày đó. Cặp đôi không đồng ý, rồi được đề nghị trả toàn bộ chi phí cưới và tuần trăng mật, nên họ nhận lời. Họ đoán đó là Taylor Swift".

Tài khoản chuyên săn tin sao Deuxmoi lại "dội gáo nước lạnh": "Không có khả năng chuyện đó là thật. Taylor bắt cả nhân viên phục vụ ký NDA (thỏa thuận bảo mật), nên không đời nào có chuyện lộ tin".

Phía Taylor Swift vẫn giữ im lặng tuyệt đối trước tin đồn. Nhưng với "nữ hoàng sân khấu" luôn biết cách tạo nên những khoảnh khắc lịch sử - từ tour Eras tỷ đô đến mối tình cổ tích với ngôi sao NFL - thì dù thật hay không, cư dân mạng vẫn đang hóng từng phút xem liệu đám cưới thế kỷ của Taylor có thật sự đang đến gần.

