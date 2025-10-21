Chu Thanh Huyền giục mỏi mồm Quang Hải mới tặng 1 bó hoa ngày 20/10, netizen chỉ soi xem có bao nhiêu "rụng cánh"

Chu Thanh Huyền giục Quang Hải chuẩn bị quà và hoa 20/10 cho mình

Ngày 20/10 vừa qua, cặp đôi đình đám làng bóng đá Quang Hải - Chu Thanh Huyền khiến mạng xã hội được phen "cười ngất" vì màn tương tác siêu dễ thương của cô vợ "nhây" liên tục đòi quà và anh chồng trầm tính. Tưởng đâu chàng cầu thủ nổi tiếng sẽ có màn tặng quà lãng mạn, ai ngờ Chu Thanh Huyền phải giục đến hai lần trong ngày thì Quang Hải mới chịu "ra tay".

Sáng sớm, bà xã nam cầu thủ đăng clip trên xế hộp bạc tỷ, vừa cười vừa nhắc lại "truyền thống" của chồng: năm nào cũng đợi tới cuối ngày mới chịu mua hoa tặng vợ. Chu Thanh Huyền còn trêu rằng "hoa lúc ấy sắp tàn, rụng hết cánh rồi", trong khi Quang Hải lại cãi khéo: "Hoa cuối ngày mới là lúc bung nở đẹp nhất".

Đến buổi chiều, khi Quang Hải vẫn đang ngon giấc, Chu Thanh Huyền lại gõ cửa phòng gọi chồng dậy, giục chuẩn bị bất ngờ cho vợ, khiến dân mạng xem clip mà chỉ biết bật cười vì tương tác quá đỗi chân thật của cặp đôi.

Và đúng như dự đoán, tối muộn 20/10, hot girl Sơn Tây đã đăng ảnh khoe thành quả: bó hoa hồng khổng lồ màu hồng - tím được Quang Hải trao tận tay. Trong ảnh, cặp đôi cùng con trai nhỏ cười rạng rỡ, toát lên vẻ hạnh phúc ấm áp. Chu Thanh Huyền mặc áo phông đơn giản, tóc cột gọn, tay ôm bó hoa to gần bằng nửa người, còn Quang Hải diện áo polo, tay bế con trai - cả ba tạo nên khung cảnh gia đình viên mãn, ngập tràn niềm vui ngày 20/10.

Phía sau họ là không gian căn hộ sang trọng, trang trí ấm cúng với nhiều khung ảnh kỷ niệm gia đình, hoa tươi và ánh sáng vàng ấm áp. Cư dân mạng vừa ngắm vừa xuýt xoa: "Dễ thương quá trời, nhìn là thấy hạnh phúc luôn!," "Bó hoa to thật đấy, mà quan trọng là cuối cùng Quang Hải cũng chịu tặng!", "Giờ thì cho hỏi thật, bà Huyền đã đếm xem có bao nhiêu bông 'rụng cánh' chưa?"...

Dù phải "giục mỏi mồm", nhưng món quà 20/10 năm nay của Quang Hải vẫn khiến Chu Thanh Huyền nở nụ cười rạng rỡ. Một lần nữa, gia đình nhỏ nhà Quang Hải lại chứng minh: đôi khi hạnh phúc chẳng cần gì quá lớn lao - chỉ cần một bó hoa, một nụ cười là đủ!