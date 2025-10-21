Ngắm bóng lưng đậm chất "điện ảnh" của tiểu thư Doãn Hải My, netizen tấm tắc: Văn Hậu đúng sang vì vợ!

Mới đây, cặp đôi vàng làng bóng đá Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khiến MXH "bùng nổ" với bộ ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới, tung ra đúng dịp 20/10 khiến netizen trầm trồ không ngớt vì độ chịu chi, sang trọng và đẳng cấp. Với bối cảnh sảnh tiệc khách sạn sang chảnh, xa hoa, Văn Hậu và Hải My xuất hiện với visual nổi bần bật, như bước ra từ phim điện ảnh. Đặc biệt, vẻ đẹp đài các của tiểu thư Doãn Hải My cũng khiến Văn Hậu "thơm lây", được netizen tấm tắc: "Có vợ đẹp đứng cạnh, sang hết cả con người luôn!".

Trong khung hình, Doãn Hải My diện đầm xuyên thấu ánh bạc với những lớp sequin xếp tầng tinh xảo, ôm trọn đường cong nuột nà. Thiết kế hở lưng sâu tôn triệt để vóc dáng quyến rũ cùng làn da trắng mịn, khiến mọi ánh nhìn như bị "hút" vào. Góc chụp từ phía sau đặc biệt gây chú ý - bóng lưng của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 nổi bật dưới ánh đèn vàng, phản chiếu qua từng chi tiết lấp lánh của chiếc váy, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gợi cảm một cách tinh tế. Chỉ với bóng lưng ấy thôi, bà xã Đoàn Văn Hậu đã khiến cư dân mạng rần rần khen và chấm "10 điểm tuyệt đối".

Bóng lưng "tuyệt đối điện ảnh" của bà xã Đoàn Văn Hậu

Bên cạnh vợ, Văn Hậu chọn vest đen cổ điển, sơ mi trắng đóng thùng chỉn chu. Không cần tạo dáng cầu kỳ, nam cầu thủ vẫn toát lên thần thái của một "quý ông chuẩn mực", ánh mắt dịu dàng hướng về bà xã. Khi cả hai đứng cạnh nhau, khung hình trở nên "đậm mùi tiền", vừa sang chảnh, vừa toát lên khí chất quyền quý như bước ra từ bữa tiệc hào nhoáng, đẳng cấp.

Những khung hình sang hết nấc của vợ chồng Văn Hậu - Hải My

Dưới phần bình luận, netizen không tiếc lời khen ngợi: "Đẹp như đôi minh tinh, nhìn mà muốn cưới luôn á!. "Bóng lưng Hải My đúng là 'vũ khí' hạng nặng, sang và quyến rũ khỏi bàn", "Văn Hậu đứng cạnh vợ mà trông khí chất tăng gấp bội luôn", "Nhìn người ta chụp ảnh cưới mà xem lại ảnh mình, sao nó lạ quá", "Đẹp thật sự"...

Không cần những lời hoa mỹ, chỉ với vài tấm ảnh, Doãn Hải My và Văn Hậu đã khẳng định đẳng cấp "vợ chồng nhà giàu" của làng bóng đá Việt - sang, xịn và cực kỳ xứng đôi.

Văn Hậu - Hải My đời thường cũng được khen đẹp đôi nhất làng bóng đá



