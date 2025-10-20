Biệt thự hơn 300 tỷ đồng của Messi có nguy cơ bị phá dỡ

Biệt thự xa hoa trị giá hơn 300 tỷ đồng của Lionel Messi tại hòn đảo Ibiza (Tây Ban Nha) đang đối mặt với nguy cơ bị phá dỡ một phần do vướng vi phạm pháp lý liên quan đến đất nông nghiệp và giấy phép xây dựng.

Siêu sao người Argentina đã chi khoảng 10 triệu bảng Anh (tương đương hơn 320 tỷ đồng) để sở hữu căn biệt thự có tên Villa Solstice nằm ở khu Cala Tarida – một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất đảo Ibiza (Tây Ban Nha). Căn biệt thự có diện tích gần 600 m², gồm tầng hầm, hồ bơi, spa, phòng chiếu phim riêng và nhiều tiện nghi cao cấp khác.

Căn biệt thự của Messi

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất giao dịch, phía luật sư của Messi mới phát hiện ra rằng biệt thự được xây dựng trên phần đất nông nghiệp chung, không đủ điều kiện để chuyển đổi thành đất ở. Ngoài ra, công trình này chưa được cấp “chứng nhận đủ điều kiện sinh sống.

Chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát và kết luận rằng một số hạng mục của căn biệt thự có thể phải tháo dỡ để hợp thức hóa phần còn lại. Đại diện pháp lý của Messi hiện đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm và xin cấp phép bổ sung.

Đáng chú ý, căn biệt thự từng là tâm điểm gây tranh cãi vào năm 2023, khi một nhóm hoạt động vì môi trường đã tấn công công trình bằng sơn, cho rằng đây là biểu tượng của sự bất công và “phá vỡ hệ sinh thái” trên đảo Ibiza – nơi nhiều ngôi sao giàu có đến xây biệt thự nghỉ dưỡng trái phép.