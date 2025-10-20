Công Vinh lộ diện

Chiều 18/10, khán giả trên sân Vinh (Nghệ An) bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cựu tiền đạo Lê Công Vinh – huyền thoại bóng đá Việt Nam và là biểu tượng lớn của CLB SLNA. Không chỉ đến cổ vũ đội bóng quê hương, Công Vinh còn khiến người hâm mộ xôn xao khi tiết lộ lý do thật sự anh trở lại với tư cách huấn luyện viên thực tập.

Công Vinh vừa hoàn thành kỳ 1 của khóa học bằng B HLV AFC/VFF, được tổ chức tại Hà Tĩnh vào tháng 9. Để hoàn tất phần thực hành, anh đã xin phép được thực tập huấn luyện đội U19 SLNA trong thời gian ngắn, dưới sự hướng dẫn của các HLV tuyến trẻ đội bóng xứ Nghệ.

Đây được xem là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Công Vinh. Kể từ khi giải nghệ năm 2016, anh từng khẳng định “không theo nghiệp HLV”, mà thử sức ở vai trò quản lý khi làm quyền chủ tịch CLB TP.HCM. Tuy nhiên, gần đây, cựu tiền đạo số 9 dường như muốn trở lại với sân cỏ theo một cách khác – bằng con đường huấn luyện.

Công Vinh trò chuyện cùng trợ lý HLV Phạm Thành Lương (Ảnh:Bongdadoisong)

Công Vinh chào hỏi HLV Văn Sỹ Sơn và nói chuyện cùng trợ lý HLV Văn Quyến (Ảnh: Bongdadoisong)

Sự xuất hiện của Công Vinh trên sân Vinh cũng mang nhiều cảm xúc. Anh đã xuống sân chào hỏi các HLV, trợ lý và cầu thủ, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả Nghệ An. Với người hâm mộ xứ Nghệ, hình ảnh Công Vinh gắn liền với ký ức về một “sát thủ” ghi bàn hàng đầu lịch sử bóng đá Việt Nam.



