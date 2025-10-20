Đội tuyển Rowing Việt Nam giành 6 HCV tại giải châu Á: Ngày 20/10 đẹp nhất!

Giải Rowing vô địch châu Á 2025 đã khép lại sau 4 ngày tranh tài sôi nổi (từ 16–19/10) tại Hải Phòng, với dấu ấn đậm nét của đội tuyển Rowing Việt Nam. Các tay chèo Việt đã thi đấu xuất sắc, giành tổng cộng 6 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của rowing Việt Nam trên bản đồ thể thao châu lục.

Đội tuyển Rowing Việt Nam thi đấu ấn tượng ở nội dung nữ

Trong ngày thi đấu cuối cùng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tỏa sáng với 2 tấm HCV ở nội dung thuyền 4 nữ hai mái chèo và thuyền 8 nữ.

Ở nội dung thuyền 4 nữ, bộ tứ Trần Thị Tú Uyên – Nguyễn Thị Vân Anh – Bùi Thị Thu Hiền – Phạm Thị Bích Ngọc cán đích đầu tiên với thời gian 6 phút 57 giây 22, vượt qua các đối thủ mạnh đến từ Indonesia và Thái Lan.

Ngay sau đó, đội thuyền 8 nữ gồm Phạm Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Thảo, Trần Thị Kiệt, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Dư Thị Bông và Lường Thị Thảo mang về thêm một tấm HCV nữa khi về nhất với thành tích 6 phút 42 giây 17, bỏ xa đội Kazakhstan.

Trước đó, các tay chèo nữ cũng liên tiếp mang về chiến thắng ở các nội dung khác, nâng tổng số HCV của tuyển Việt Nam lên 6 tấm, một con số kỷ lục trong lịch sử tham dự giải châu Á của rowing nước nhà.

Thành tích 6 HCV – 1 HCB – 2 HCĐ không chỉ thể hiện nỗ lực vượt bậc của các tay chèo Việt Nam mà còn chứng minh sức mạnh đang lên của rowing Việt Nam tại châu lục. Đây là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, tập luyện nghiêm túc và tinh thần quyết tâm cao độ của toàn đội.

Giải đấu năm nay cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người và năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế. Thành công rực rỡ tại Giải Rowing vô địch châu Á 2025 chắc chắn sẽ là động lực lớn để đội tuyển tiếp tục hướng tới SEA Games 33