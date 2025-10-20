Louis Phạm tung ảnh nét căng đọ sắc cùng Thiều Bảo Trâm, visual ai "bén" hơn?

Trên trang cá nhân, Louis Phạm vừa chia sẻ loạt ảnh "đọ sắc" cùng ca sĩ Thiều Bảo Trâm tại một sự kiện. Cả hai cùng diện tông đỏ rực, sang chảnh và thời thượng khiến mạng xã hội không khỏi bàn tán xôn xao. Một bên là nét ngọt ngào rạng rỡ, bên kia lại là phong thái thanh lịch, hiện đại, nữ tính - khung hình khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa!

Trong ảnh, "chị đẹp" Thiều Bảo Trâm xuất hiện với vẻ ngoài nổi bật. Vốn nổi tiếng với gout thời trang tinh tế, Thiều Bảo Trâm chọn thiết kế đầm đỏ trầm, dáng peplum ôm nhẹ giúp tôn đường cong tinh tế. Mái tóc buông xoã tự nhiên, layout trang điểm trong veo với đôi môi bóng nhẹ càng làm gương mặt của giọng ca "Sau lưng anh có kìa" thêm phần sang và cuốn hút.

Đứng cạnh Thiều Bảo Trâm là Louis Phạm với gương mặt xinh đẹp. Cựu VĐV TDDC diện thiết kế lấy cảm hứng từ áo yếm truyền thống, với chất liệu ánh đỏ nổi bật cùng họa tiết đan xen tinh xảo. Chiếc váy lụa in hình ngộ nghĩnh tạo điểm nhấn vui tươi, giúp tổng thể outfit vừa có chiều sâu vừa cực kỳ bắt mắt. Dễ thấy, thời gian gần đây cô nàng ngày càng thăng hạng nhan sắc, từ gu ăn mặc đến thần thái đều "lên mood" rõ rệt.

Cả Louis Phạm và Thiều Bảo Trâm cùng xuất hiện trong tông màu đỏ chủ đạo, nhưng mỗi người lại mang đến một vibe rất riêng: Thiều Bảo Trâm nền nã, hiện đại và mang hơi hướng quý cô thành thị; Louis Phạm lại rạng rỡ, trẻ trung và có phần phá cách. Chính sự tương phản đó khiến khung hình trở nên hài hòa và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Dưới phần bình luận, netizen liên tục để lại lời khen: "Hai chị đẹp kiểu khác nhau mà đứng chung lại thành cực phẩm", "Louis Phạm càng ngày càng xinh, vibe sang lắm luôn", "Thiều Bảo Trâm vẫn đỉnh như mọi khi, còn Louis thì cũng xinh lắm rồi!"...

Sau những lần xuất hiện gây chú ý, Louis Phạm đang chứng minh mình không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn có gout thời trang tinh tế, biến hóa đa dạng. Còn Thiều Bảo Trâm vẫn giữ phong độ vững vàng, chẳng cần cố gắng cũng khiến người ta phải dừng lại ngắm nhìn.

Khung hình đỏ rực của hai cô nàng đúng chuẩn "một mét vuông - hai visual cực phẩm", vừa sang, vừa trendy, lại khiến dân tình không biết phải chọn ai là người xinh đẹp hơn.



