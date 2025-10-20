Cảnh tượng khó quên trong phòng thay đồ của MU, Harry Maguire được chào đón như người hùng

Ngay sau khi Manchester United đánh bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield rạng sáng 20/10, phòng thay đồ của "Quỷ đỏ" đã trở thành một "chảo lửa" thực sự. Khoảnh khắc được ghi lại, Harry Maguire bước vào sau phần phỏng vấn, toàn đội lập tức hò reo, vỗ tay và ôm chầm lấy trung vệ người Anh, người ghi bàn thắng quyết định ở phút 84 giúp MU chấm dứt gần 10 năm không thắng trên sân đối thủ truyền kiếp.

Không khí trong phòng thay đồ bùng nổ với tiếng nhạc, tiếng cười và những cái ôm ăn mừng. HLV Rúben Amorim cũng không giấu nổi niềm vui, hài hước chia sẻ rằng ông "rất thích thấy các cầu thủ hạnh phúc, chỉ là không thích thể loại nhạc họ bật cho lắm".

Chiến thắng này không chỉ là 3 điểm quan trọng mà còn là cú hích tinh thần lớn cho toàn đội. Từ một cầu thủ từng bị chỉ trích và mất băng đội trưởng, Harry Maguire giờ đây được chào đón như người hùng, biểu tượng cho tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết của Manchester United sau một đêm rực lửa tại Anfield.