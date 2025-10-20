MU đánh bại Liverpool, cả mạng xã hội “ra khỏi hang”

Trận “derby nước Anh” rạng sáng 20/10 (giờ Việt Nam) đã khép lại với kết quả khiến cả Premier League dậy sóng: Manchester United bất ngờ đánh bại Liverpool 2-1 ngay trên sân Anfield – nơi họ đã không thắng suốt 9 năm qua.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, MU nhập cuộc đầy tự tin. Chỉ mất đúng 2 phút, tân binh Bryan Mbeumo khiến khán đài Anfield chết lặng với cú dứt điểm cận thành mở tỷ số cho “Quỷ đỏ”. Liverpool sau đó dồn lên tấn công mạnh mẽ, kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội, song Onana cùng hàng thủ United đã chơi cực kỳ chắc chắn.

Bước sang hiệp hai, thế trận nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Nỗ lực của Liverpool được đền đáp ở phút 78, khi Cody Gakpo dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, kịch tính thực sự chỉ bắt đầu sau đó vài phút.

Phút 84, từ quả phạt góc bên cánh phải của Bruno Fernandes, trung vệ Harry Maguire bật cao đánh đầu tung lưới Alisson, ấn định chiến thắng 2-1 cho Manchester United. Cả đội hình MU vỡ òa trong cảm xúc, trong khi Maguire – người từng chịu nhiều chỉ trích trở thành người hùng cứu rỗi đội bóng.

Ngay sau trận thắng 2-1 của Manchester United trước Liverpool tại Anfield, mạng xã hội tràn ngập không khí ăn mừng của các fan “Quỷ đỏ”. Sau gần 10 năm chờ đợi, chiến thắng lịch sử này đã khiến cộng đồng người hâm mộ như được “xả kho” cảm xúc. Fan MU còn đùa nhau, tất cả rủ nhau “ra khỏi hang”, đặc biệt trận thắng của MU còn đúng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Dân mạng thi nhau làm ảnh chế để chúc mừng chị em.

Trên Facebook, các bài đăng với dòng trạng thái như “Đề nghị fan MU ra khỏi hang và gáy thật toooooo!” hay “9 năm rồi, giờ mới dám mở app Facebook” được chia sẻ rầm rộ. Nhiều người còn chế ảnh Harry Maguire với gương mặt lạnh lùng kèm dòng chữ “ông vua của Anfield”, trong khi các hội nhóm bóng đá liên tục đăng meme ăn mừng.

Trang chủ của Premir League cũng đăng ảnh MU ăn mừng

BTV nổi tiếng VTV Hồng Nhung cũng là fan MU

BLV Quang Huy vui hết tuần nhờ MU