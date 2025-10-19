Kết quả bốc thăm bóng chuyền SEA Games 33: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đụng độ Indonesia

Lễ bốc thăm chia bảng bộ môn bóng chuyền tại SEA Games 33 vừa diễn ra tại Thái Lan, xác định những đối thủ đầu tiên mà đội tuyển bóng chuyền Việt Nam sẽ đối mặt trên hành trình chinh phục huy chương.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Indonesia, Myanmar và Malaysia. Đây được xem là bảng đấu khá nhẹ, giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thêm cơ hội thử nghiệm đội hình, tích lũy kinh nghiệm và giành vé vào bán kết.

Trong khi đó, bảng A quy tụ những đối thủ mạnh hơn, gồm chủ nhà Thái Lan, Philippines và Singapore. Với việc tránh được Thái Lan – đội bóng số 1 khu vực và thường xuyên góp mặt tại các giải đấu tầm thế giới, tuyển Việt Nam có thể tự tin đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết.

Ở nội dung nam, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam rơi vào bảng A cùng Thái Lan, Singapore và Lào. Đây được xem là bảng đấu khó khăn, khi Thái Lan vẫn đang là thế lực hàng đầu khu vực, trong khi Singapore và Lào cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua.

Bảng B gồm các đội: Indonesia, Campuchia, Philippines và Myanmar.

Môn bóng chuyền SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025, tại Nhà thi đấu Huamark (Bangkok, Thái Lan). Các trận chung kết hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động và cạnh tranh khốc liệt, khi những đội tuyển mạnh nhất khu vực đều đặt mục tiêu giành vàng.