Hai mặt của Ánh Viên

Nếu từng quen với hình ảnh "kình ngư vàng" của thể thao Việt Nam với bộ sưu tập huy chương đồ sộ, hẳn ai cũng sẽ thấy choáng nhẹ khi nhìn Ánh Viên trong những khung hình mới đây. Vẫn là cô gái ấy –-nhưng ở hai phiên bản khác nhau đến bất ngờ: một Ánh Viên lộng lẫy khi dự sự kiện, và một Ánh Viên đời thường giản dị, chân chất đúng kiểu cô gái quê miền Tây chính hiệu.

Xuất hiện tại sự kiện TikTok Awards Việt Nam 2025 tối 18/10, Ánh Viên khiến dân mạng chú ý vì màn lột xác quá đỗi xịn xò. Cô diện váy ôm dáng trắng tinh khôi, khéo khoe body săn chắc và đường cong mềm mại - thành quả sau nhiều năm tập luyện thể thao. Layout makeup nhẹ nhàng, tóc búi cao gọn gàng càng khiến Ánh Viên toát lên vẻ thanh thoát, sang trọng.

Giữa không gian lung linh của sự kiện, Ánh Viên không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài mới mẻ mà còn bởi phong thái tự tin, thần thái cực cuốn. Từ ánh mắt, nụ cười đến cách cô tương tác với mọi người đều cho thấy sự chững chạc, duyên dáng của một người phụ nữ đang ở giai đoạn rực rỡ nhất.

Nhiều bình luận thậm chí còn đùa rằng: "Ai mà nói đây là cô gái từng ngày ngụp lặn trong hồ bơi chắc không ai tin mất!" - bởi Ánh Viên giờ đã thật sự "lên đời visual", không thua kém bất kỳ celeb nào trên thảm đỏ.

Thế nhưng chỉ cần rời khỏi ánh đèn flash, Ánh Viên lại trở về là chính mình - một cô gái quê miền Tây mộc mạc, chân chất, nói năng nhẹ nhàng và luôn nở nụ cười tươi.

Trong video hậu sự kiện, Ánh Viên "xả vai", chỉ diện áo phông, quần dài, tóc buộc đơn giản và đeo balo trẻ trung. Không phấn son, không váy áo cầu kỳ - nhưng lại toát lên một vẻ đẹp rất riêng: khỏe khoắn, gần gũi và ấm áp.

Cô từng chia sẻ rằng, sau khi giải nghệ, mình có nhiều thời gian hơn để sống cho bản thân, chăm sóc gia đình và làm những điều mình yêu thích. Và có lẽ chính điều đó khiến cô trở nên tươi tắn, rạng rỡ và tự nhiên hơn bao giờ hết.

Sự đối lập giữa hai "phiên bản" Ánh Viên khiến dân mạng vô cùng thích thú. Một bên là Ánh Viên đầy khí chất, sang chảnh khi dự sự kiện; một bên lại là "bé Viên" của miền Tây - dịu dàng, chân phương và đầy năng lượng tích cực.

Cả hai đều thật, đều đẹp trong cùng một không gian - chỉ là ở hai dáng vẻ khác nhau, Ánh Viên lại thể hiện hai sắc thái khác nhau của chính mình. Cô không cần phải "gồng" để đẹp, vì dù ở đâu, sự tự tin và năng lượng tươi sáng vẫn khiến Ánh Viên trở thành tâm điểm.

Chính Ánh Viên đã đăng video 2 khoảnh khắc của mình lên MXH và thể hiện sự đối lập. Nhiều khán giả gọi vui rằng: "Ánh Viên đúng là người có hai mặt - nhưng mặt nào cũng đáng yêu cả!" hay "Ai dạy Ánh Viên make-up kiểu này vậy trời, xuất sắc quá!", "Từ kình ngư thành nữ thần luôn rồi nha!", "Lên đồ thì xịn, mà về nhà vẫn dễ thương như ngày nào, yêu cái nét này của chị!"...

Ở sự kiện, cô là hình mẫu phụ nữ hiện đại, tự tin và biết chăm chút bản thân. Ở đời thường, cô lại là biểu tượng của sự giản dị, khiêm tốn và chân thành.

Và chính sự đối lập này khiến Ánh Viên càng thêm đặc biệt. Bởi đằng sau ánh hào quang hay lớp makeup, cô vẫn là cô gái Cần Thơ năm nào - mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi nữ tính, từng chút một khiến công chúng phải thay đổi cách nhìn về mình.



