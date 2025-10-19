Ngắm body cực phẩm của "Thị đế Kim Chung" Liên Bỉnh Phát: 6 múi cuồn cuộn, tất cả nhờ tập gym!

Tối 18/10, Liên Bỉnh Phát đã làm nên lịch sử khi chính thức đăng quang Thị đế (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất) tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60 - một trong những giải thưởng danh giá nhất của truyền hình Đài Loan (Trung Quốc).

Không chỉ gây ấn tượng với nét diễn tự nhiên và phong độ "soái ca điện ảnh", Liên Bỉnh Phát còn khiến dân tình mê mẩn với body cực phẩm – săn chắc, rắn rỏi và đầy năng lượng. Ít ai biết rằng phía sau vóc dáng ấy là một chế độ tập luyện và sinh hoạt cực kỳ nghiêm túc, không hề "ngẫu nhiên" chút nào.

Từng được gọi vui là "một trong những body đáng ghen tỵ nhất Vbiz", Liên Bỉnh Phát khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ: anh không theo một giáo trình cố định, nhưng luôn duy trì nguyên tắc "tập đều, ăn sạch, ngủ đúng".

Nam diễn viên cho biết anh không chạy theo mục tiêu cơ bắp khổng lồ, mà hướng tới vóc dáng vừa vặn, khỏe mạnh, linh hoạt – phù hợp với phong cách diễn xuất và đời sống năng động.

1. Kỷ luật với lịch tập

Liên Bỉnh Phát thường bắt đầu ngày mới bằng buổi tập sớm, xen kẽ gym, chạy bộ, calisthenics và boxing. Anh đặc biệt yêu thích các bài tập compound (tác động nhiều nhóm cơ cùng lúc) như squat, deadlift, push-up, pull-up… để cơ thể phát triển cân đối, không bị "phồng" quá mức. Ngoài ra, những ngày không đến phòng gym, anh vẫn duy trì vận động bằng cách đạp xe, leo núi, hoặc tập bodyweight tại nhà. Điều quan trọng nhất, theo anh, không phải là bài tập nào mà là duy trì được thói quen vận động hằng ngày.

Ngay cả khi chấn thương chân, Liên Bình Phát vẫn chăm chỉ tập phần thân trên, không để cơ thể được lười biếng. Có những ngày anh biến phòng khách thành phòng gym tại gia với việc nâng tạ chăm chỉ.

Liên Bình Phát biến phòng khách thành phòng gym

Chân chấn thương nhưng anh chàng không để thân trên nghỉ ngơi

2. Ăn sạch - không ép

Khác với nhiều nghệ sĩ theo đuổi chế độ "cut - bulk" khắt khe, Liên Bỉnh Phát chọn cách ăn uống cân bằng, ưu tiên thực phẩm tươi, ít qua chế biến. Anh nói không với đồ ngọt, nước có gas, hạn chế tinh bột xấu, đồng thời tăng cường protein từ thịt gà, cá, trứng, rau củ và trái cây. Một nguyên tắc anh luôn giữ: "Cơ thể là kết quả của 70% chế độ ăn, 30% luyện tập". Dù có lịch quay dày đặc, Liên Bỉnh Phát vẫn mang theo đồ ăn chuẩn bị sẵn - không bỏ bữa, không ăn uống linh tinh.

3. Tập để khỏe - không phải để khoe

Điều khiến fan yêu mến là thái độ tập luyện tích cực, không phô trương. Anh từng chia sẻ: "Tôi tập không phải để có sáu múi cho đẹp hình, mà để có sức khỏe, tinh thần tốt, sẵn sàng cho mọi vai diễn". Nhờ duy trì lối sống này, Liên Bỉnh Phát luôn xuất hiện với hình thể săn chắc, làn da khỏe khoắn và phong thái tự tin. Dù đóng phim hành động, tham gia gameshow hay du lịch bụi, anh đều toát lên năng lượng mạnh mẽ, đúng chất "người đàn ông kỷ luật".

Không cần chiêu trò hay công thức phức tạp, "body cực phẩm" của Liên Bỉnh Phát đến từ sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần yêu bản thân đúng cách. Giữa showbiz hào nhoáng, anh vẫn chọn cách sống giản dị, tập trung vào giá trị cốt lõi – và chính điều đó mới là "vũ khí" khiến anh luôn cuốn hút.