Thần đồng bi-a 2 tuổi gây sốt

Mới chỉ 2 tuổi, cậu bé Jude đến từ Manchester (Anh) đã khiến cộng đồng mạng và làng bi-a thế giới sửng sốt với khả năng cầm cơ, ngắm bi và thực hiện các cú đánh chuẩn xác không kém người lớn. Dù chỉ cao tới mép bàn, Jude vẫn khiến người xem bật cười thích thú khi nghiêng người ngắm bóng, rồi tung cú đẩy gọn gàng đưa bi vào lỗ, tất cả đều được ghi lại trong những đoạn hình ảnh đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Em bé 2 tuổi chơi bi a

Hiện trang cá nhân của Jude đã có hơn 19.000 người theo dõi, con số đáng kinh ngạc với một cậu bé còn chưa biết đọc. Nhờ tài năng đặc biệt và sự đáng yêu tự nhiên, Jude thậm chí đã ký hợp đồng tài trợ với hai thương hiệu lớn trong làng bi-a tài trợ, trở thành một trong những vận động viên nhỏ tuổi nhất từng được tài trợ trong lịch sử môn thể thao này.

Bố của Jude, anh Luke, cho biết mọi chuyện bắt đầu khi anh mua một bàn bi-a mini để con trai chơi thử trong phòng khách.

"Ban đầu tôi chỉ nghĩ thằng bé sẽ gõ lung tung cho vui, ai ngờ chỉ vài tuần sau, nó đã biết ngắm và đánh trúng bi. Giờ nó gọi bàn bi-a lớn là 'big snooks', nghĩa là 'bi-a to'," anh Luke chia sẻ vui.

Cậu bé có tài năng đặc biệt

Để giúp con tiếp cận bàn bi-a cỡ thật, Luke còn chế riêng một chiếc ghế cao có bánh xe, giúp Jude có thể vừa nhìn thấy bàn, vừa di chuyển quanh các góc để đánh.

"Thằng bé có thể tập trung hàng giờ chỉ để ngắm từng cú đánh. Có lúc nó còn chỉ tôi nên nhắm ở đâu", Luke cười nói.

Dù nhận được sự chú ý từ truyền thông và các thương hiệu, anh Luke khẳng định gia đình không đặt áp lực hay kỳ vọng quá sớm.

"Tôi chỉ muốn con vui khi chơi. Nếu sau này Jude vẫn yêu bi-a, chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình, còn hiện tại, nó vẫn là một cậu bé thích chơi đùa như bao đứa trẻ khác".