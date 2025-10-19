Ronaldo 40 tuổi đây sao?

Cristiano Ronaldo – siêu sao người Bồ Đào Nha lại khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi chia sẻ loạt hình ảnh mới trong buổi tập cùng CLB Al Nassr. Dù đã bước sang tuổi 40, CR7 vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn và phong thái đầy tự tin, chứng minh đẳng cấp của một huyền thoại sống.

Ronaldo ở tuổi 40

Trong loạt ảnh được đăng tải, Ronaldo xuất hiện với chiếc áo tập bó sát, khoe trọn phần thân trên rắn rỏi, đặc biệt là bắp tay nổi gân và cơ bụng 6 múi rõ nét. Chỉ sau vài giờ, bài đăng trên trang cá nhân của anh đã thu hút hàng triệu lượt thích và hàng nghìn bình luận trầm trồ. Người hâm mộ gọi anh là "biểu tượng của sự bền bỉ", "nguồn cảm hứng bất tận" và khẳng định: "40 tuổi nhưng như 25!".

Ronaldo còn gây chú ý với mái tóc cắt ngắn cực bảnh bao

Không chỉ khiến fan ngưỡng mộ bởi ngoại hình, Ronaldo còn duy trì phong độ đáng nể trên sân cỏ. Trong trận đấu gần đây của Al Nassr, anh tiếp tục lập cú đúp, nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên gần 950 bàn, một cột mốc không tưởng trong làng bóng đá thế giới.

Giới chuyên môn cho rằng bí quyết giúp CR7 giữ được thể trạng như hiện tại nằm ở chế độ tập luyện nghiêm ngặt, ăn uống khoa học và tinh thần kỷ luật thép. Anh thường bắt đầu ngày mới bằng bài khởi động nhẹ, tập gym xen kẽ cardio, kết hợp nghỉ ngơi, giãn cơ và ngâm lạnh sau mỗi buổi tập.

Hình ảnh mới nhất của Ronaldo không chỉ đơn thuần là khoảnh khắc "gây sốt" trên mạng, mà còn là minh chứng rõ ràng cho ý chí kiên cường và tinh thần không chịu khuất phục trước tuổi tác.