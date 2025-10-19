Sự cố hy hữu: Có một đội bóng quên đăng ký tham dự SEA Games 33

Theo xác nhận từ Ủy ban Olympic Timor-Leste, U23 Timor Leste đã bị loại khỏi danh sách đăng ký chính thức của SEA Games 33 vì "lỗi hệ thống". Tuy nhiên, khi được yêu cầu làm rõ, phía Timor-Leste thừa nhận rằng đội đã quên nhập tên vào hệ thống đăng ký điện tử.

Thông tin này khiến giới thể thao Đông Nam Á ngỡ ngàng, bởi mọi khâu chuẩn bị cho SEA Games đều đã hoàn tất, trong khi lễ bốc thăm bóng đá nam dự kiến diễn ra vào ngày 19/10.

U23 Timor Leste (áo đỏ) có nguy cơ không được tham dự SEA Games

Ông Ekachaiphak Siriwat, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan kiêm Tổng giám đốc Liên đoàn SEA Games, khẳng định rằng quá trình đăng ký được thực hiện đúng quy định và không có sai sót từ phía nước chủ nhà.

"Chúng tôi đã gửi thông báo và hướng dẫn rõ ràng cho tất cả các quốc gia thành viên. Hệ thống chỉ ghi nhận thông tin khi các bên hoàn tất xác nhận. Nếu một đội không nhập đủ dữ liệu, hệ thống sẽ tự động loại bỏ," ông Siriwat nói.

Dù bị loại khỏi danh sách ban đầu, Timor-Leste vẫn hy vọng được AFF và Liên đoàn SEA Games xem xét bổ sung trước khi lễ bốc thăm chính thức diễn ra. Nếu được chấp thuận, đội bóng này vẫn có thể trở lại giải mà không ảnh hưởng đến cấu trúc bảng đấu.

Hiện tại, quyết định cuối cùng thuộc về Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Ủy ban điều hành SEA Games 33. Nhiều nguồn tin cho biết Timor-Leste đang khẩn trương làm việc để "sửa sai" trước giờ G.