SEA Games 33: Nữ tuyển thủ bóng chuyền phải kiểm tra giới tính

Trước thềm SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan vào cuối năm nay, Ban tổ chức nhiều khả năng sẽ áp dụng quy định kiểm tra giới tính đối với các vận động viên nữ nếu có dấu hiệu nghi ngờ hoặc xuất hiện khiếu nại từ các đoàn tham dự. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, công tác này có thể được thực hiện chính thức ở môn bóng chuyền.

"VĐV nữ tham dự SEA Games phải sẵn sàng cho các xét nghiệm liên quan đến rối loạn xác định giới tính khi Ban tổ chức yêu cầu. Đây là quy định từ nước chủ nhà và Ủy ban Olympic quốc tế, chúng ta buộc phải tuân thủ", đại diện liên đoàn bóng chuyền cho biết.

Các VĐV sẽ phải kiểm tra xác định rối loạn giới tính nếu có khiếu nại

Đại diện VFV nhấn mạnh, việc SEA Games đưa vào quy định kiểm tra giới tính không chỉ tác động tới tuyển bóng chuyền mà còn với các môn thể thao nữ khác. Để chủ động, từ năm 2026, VFV sẽ bổ sung hạng mục kiểm tra giới tính trong điều lệ các giải quốc nội, qua đó tạo cơ sở pháp lý và giúp VĐV làm quen với những yêu cầu từ đấu trường quốc tế.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đang hướng tới mục tiêu bảo vệ huy chương bạc tại SEA Games 33, đồng thời thách thức sự thống trị của Thái Lan. Với lực lượng gồm nhiều gương mặt nổi bật như Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội tuyển được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn.