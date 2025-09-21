Ái nữ hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ tham dự giải bóng rổ học đường lớn nhất Việt Nam, hứa hẹn "ẵm" giải hoa khôi

Ngày 21/9/2025 – Giải bóng rổ học đường lớn nhất Việt Nam MyTV Highschool Basketball 2025 (MyTV HSB 2025) – đã chính thức công bố khởi động mùa giải thứ tư. Với slogan "Make History", giải đấu năm nay hứa hẹn trở thành dấu ấn đặc biệt trong phong trào bóng rổ học đường khi quy mô tăng gấp đôi so với năm 2024. Đáng chú ý là sự xuất hiện của con gái cựu hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ. Cô bé Huệ Anh 17 tuổi sở hữu nhan sắc cực xinh đẹp.

Con gái cựu VĐV Kim Huệ - Huệ Anh

Nếu mùa trước chỉ có 24 đội tranh tài thì năm nay con số đã lên tới 46 đội bóng, trong đó có 30 đội nam khu vực Hà Nội, 8 đội nam TP.HCM và lần đầu tiên xuất hiện 8 đội bóng nữ. Đặc biệt, MyTV HSB 2025 còn mở rộng địa bàn tổ chức ra cả Hà Nội và TP.HCM, biến giải đấu thành sân chơi song song tại hai thành phố lớn.

Một điểm mới đáng chú ý khác là thể thức Thuỵ Sĩ được áp dụng cho League B (20 đội), tạo thêm tính cạnh tranh khi 5 đội xuất sắc sẽ được thăng hạng trực tiếp lên League A. Giải dự kiến diễn ra 205 trận đấu từ ngày 27/9 đến 21/12/2025, khép lại bằng trận chung kết toàn quốc giữa nhà vô địch Hà Nội và TP.HCM.

Bên cạnh các giải thưởng tập thể với tổng giá trị hơn 106 triệu đồng, ban tổ chức còn mang đến nhiều hạng mục thú vị như:

Mister MyTV HSB 2025 (Nam Vương)

Miss MyTV HSB 2025 (Hoa khôi)

Best Fandom of MyTV HSB 2025 (Đội cổ vũ ấn tượng)

Giới thiệu đội bóng tham dự giải đấu

Các giải này sẽ do chính khán giả bình chọn trực tiếp trên ứng dụng MyTV. Giải đấu được chủ trì bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao và Du lịch Quốc tế Amita phối hợp cùng MyTV, B Plus, cùng sự bảo trợ chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và Hà Nội. Giải đấu được phát sóng độc quyền trên hệ thống truyền hình MyTV và livestream qua YouTube MyTV Sports, giúp người hâm mộ cả nước dễ dàng theo dõi.