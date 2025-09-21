Em bé hot nhất sân Hàng Đẫy ngồi ghế VIP, là con của chủ tịch CLB Hà Nội và "Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam"

Tối 20/9, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh cùng chồng – doanh nhân Đỗ Vinh Quang xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy để tiếp lửa cho CLB Hà Nội trong trận derby gặp Thể Công Viettel ở vòng 4 V.League 2025/26.

Đi cùng bố mẹ là bé Tuệ An, tên gọi thân mật là Titi – con gái đầu lòng của Đỗ Mỹ Linh và chủ tịch CLB Hà Nội. Ngay khi xuất hiện, cô bé đã nhanh chóng trở thành "tâm điểm" với gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tít mắt và những biểu cảm đáng yêu. Trong suốt thời gian theo dõi trận đấu, Titi liên tục cười đùa, ôm chặt bố và thích thú nhìn xuống sân cỏ.

Chủ tịch CLB Hà Nội nắm tay con gái trên khán đài

Em bé được ngồi ghế VIP khán đài A cùng bố là chủ tịch đội bóng

Đỗ Vinh Quang chăm sóc con gái cưng

Sự xuất hiện của gia đình nhỏ Đỗ Mỹ Linh – Đỗ Vinh Quang đã góp thêm nét đẹp ấm áp trên khán đài. Hình ảnh bé Titi cười tít mắt bên bố mẹ cũng khiến khán giả tin rằng sân bóng không chỉ là nơi tranh tài quyết liệt, mà còn là chốn lưu giữ những khoảnh khắc gia đình ngọt ngào.

Về diễn biến trên sân, CLB Hà Nội có bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Tuy nhiên, sang hiệp hai, Thể Công Viettel gỡ hòa bằng cú sút quyết đoán của tiền vệ trẻ Khuất Văn Khang ấn định kết quả 1-1. Dù đội bóng thủ đô tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể giành chiến thắng trong trận derby căng thẳng.

Tuấn Hải mở tỉ số cho Hà Nội FC