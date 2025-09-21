Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không cần lên đồ sang chảnh vẫn chiếm trọn "spotlight" trên sân bóng

Tối 20/9, tại sân Hàng Đẫy, Hoa hậu Việt Nam 2016 – Đỗ Mỹ Linh xuất hiện để cổ vũ cho Hà Nội FC trong trận đấu hoà 1-1 Thể Công ở V.League 2025/26. Dù không chọn trang phục cầu kỳ, nàng hậu vẫn khiến netizen phải xuýt xoa vì hình ảnh thanh lịch, gần gũi nhưng đầy khí chất.

Đỗ Mỹ Linh mặc đồ đơn giản vẫn xinh

Cô nàng ngồi góc trên cùng trên khán đài

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang chăm con gái

Mỹ Linh diện áo polo phối cùng quần jeans dáng suông, tóc buông nhẹ nhàng và dùng quạt che mặt trước ống kính. Outfit tuy đơn giản nhưng lại cực tinh tế, làm nổi bật gương mặt thanh tú cùng thần thái nhẹ nhàng vốn đã trở thành thương hiệu của cô. Không cần váy áo "lồng lộn", nàng hậu vẫn "ghi điểm" tuyệt đối nhờ vẻ đẹp tự nhiên và phong cách chuẩn mực.

Đi cùng Đỗ Mỹ Linh trong lần xuất hiện này còn có bé Tuệ An (biệt danh Titi) – con gái đầu lòng của cô và chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang. Ngay lập tức, bé Titi trở thành "tâm điểm" khán đài nhờ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt biết cười và nụ cười rạng rỡ.

Thời gian qua Đỗ Mỹ Linh gần như vắng bóng ở sự kiện showbiz, cô thường xuyên xuất hiện cùng gia đình chồng đi xem đá bóng.