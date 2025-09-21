Bạn gái tiền đạo tuyển Việt Nam tung ảnh bikini "đốt mắt", vóc dáng nóng bỏng nhất nhì dàn WAGs Việt

Trong khi tiền đạo ĐT Việt Nam Nhâm Mạnh Dũng gây chú ý trên sân cỏ với phong độ ổn định, thì bạn gái của anh - hot girl Đồng Thị Hoa Mỹ - cũng khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" với loạt ảnh diện bikini gợi cảm trên bãi biển. Xuất hiện trong bộ bikini trắng hai mảnh, cô nàng khoe trọn đường cong nóng bỏng, vòng eo thon gọn cùng làn da trắng mịn.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, bạn gái Nhâm Mạnh Dũng còn khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn - kết quả của việc tập gym và duy trì chế độ ăn uống khoa học. Những buổi tập đều đặn tại phòng gym, kết hợp các bài cardio, squat, plank và rèn luyện sức bền đã giúp cô sở hữu body cân đối, vòng nào ra vòng nấy.

Dễ dàng nhận thấy, dù trong khoảnh khắc dạo bước dưới làn sóng biển hay tạo dáng trên bờ cát, bạn gái của chàng tiền đạo trẻ đều toát lên vẻ tự tin, quyến rũ. Sự gợi cảm của cô không đơn thuần đến từ trang phục bikini, mà còn từ thần thái khỏe khoắn và lối sống tích cực, hiện đại.

Nếu trên sân cỏ, Nhâm Mạnh Dũng chinh phục khán giả bằng những bàn thắng quyết định, thì ngoài đời, bạn gái anh lại ghi điểm bởi vẻ đẹp trẻ trung, vóc dáng chuẩn "hot girl phòng gym" và gu thời trang gợi cảm, cuốn hút. Hiện tại cặp đôi đang yêu xa nhưng vẫn luôn giữ tình cảm ngọt ngào. Mỗi lần Hoa Mỹ ra Hà Nội đều sẽ có những cuộc hẹn hò cực ngọt bên người bạn trai nổi tiếng Nhâm Mạnh Dũng.

Vẻ đẹp nóng bỏng của bạn gái Nhâm Mạnh Dũng

Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng chăm chỉ tập gym "độ" body