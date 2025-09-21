Nhiều lần nài nỉ, cuối cùng Chu Thanh Huyền cũng được tặng iPhone 17 Pro Max nhưng không phải từ Quang Hải

Nàng WAG Chu Thanh Huyền - bà xã cầu thủ Nguyễn Quang Hải - mới đây khiến dân tình xôn xao khi đăng tải đoạn clip unbox chiếc iPhone 17 Pro Max bản 2TB, có giá thị trường lên tới hơn 60 triệu đồng. Trong video, hot girl 2000 diện đồ ở nhà giản dị nhưng vẫn ghi điểm nhờ nhan sắc tươi tắn, làn da mịn màng cùng mái tóc dài óng ả. Cô hào hứng khoe hộp đựng và trải nghiệm những bước đầu tiên khi khui siêu phẩm công nghệ mới nhất của Apple.

Nàng WAG cho biết đã nhận được máy từ ngày 19/9 là ngày mở bán iPhone 17, nhưng vì bận rộn đi quay chương trình cùng Quang Hải nên cô nàng để dành "khui" máy mới sau.

Chu Thanh Huyền khoe iPhone 17 được tặng

Điều khiến người hâm mộ bất ngờ hơn cả là Chu Thanh Huyền tiết lộ chiếc iPhone 17 Pro Max này không phải do cô tự mua, cũng không phải do Quang Hải mua tặng sau nhiều lần Chu Thanh Huyền nài nỉ. Mà món quà đặc biệt này đến từ một người chị thân thiết của nàng WAG. Bà xã Quang Hải vui vẻ chia sẻ ban đầu đã nghĩ đến việc tặng lại chiếc điện thoại "khủng" này cho ông xã Quang Hải. Tuy nhiên, nam tiền vệ của CLB Công an Hà Nội lại từ chối, không nhận món quà đắt đỏ khiến dân mạng thích thú bình luận rôm rả.

"Anh Hải chắc vẫn trung thành với chiếc máy đang dùng", "Nếu chồng không nhận thì Huyền cho em", hay "Có vợ tặng quà xịn thế này mà không nhận, chắc anh Hải sợ vợ tiếc" - nhiều khán giả hài hước để lại bình luận. Bên cạnh đó, cũng có không ít người khen ngợi Chu Thanh Huyền ngày càng khéo léo, duyên dáng trong cách chia sẻ cuộc sống, đồng thời vẫn giữ được hình ảnh nhẹ nhàng, gần gũi.