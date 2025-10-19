Khoảnh khắc gây sốc: Cầu thủ lao vào ẩu đả với CĐV, thủ môn tung cú đấm "sấm sét", trận đấu bị hủy

Các cầu thủ lao vào ẩu đả với CĐV gây sốc

Một trận đấu ở nước Anh vừa biến thành "võ đài ngoài trời" khi cầu thủ và khán giả lao vào hỗn chiến, buộc trọng tài phải dừng trận ngay lập tức.

Không khí tưởng chừng yên bình bỗng bùng nổ trong những phút cuối của trận đấu giữa Avro FC và Kidsgrove Athletic (thuộc Northern Premier League). Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy cảnh tượng náo loạn như phim hành động: cầu thủ, HLV và cả CĐV xô đẩy, vật lộn ngay sát khu kỹ thuật.

Một số người cố can ngăn, số khác lại hăng máu lao vào, khiến tình hình vỡ trận hoàn toàn. Đỉnh điểm là khi thủ môn đội khách bất ngờ tung cú đấm thẳng vào mặt một fan đội chủ nhà – pha ra tay khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Trận đấu bị hủy khi Avro đang dẫn 6-0, đội khách chỉ còn… 9 người

Theo báo cáo, sự việc xảy ra ở phút 84, khi Avro đang dẫn trước 6-0 và Kidsgrove chỉ còn 9 cầu thủ trên sân do hai người bị đuổi trước đó.

Trọng tài lập tức thổi còi kết thúc sớm, còn các quan chức CLB thì chạy thẳng vào sân để tách các bên - nhưng vụ việc nhanh chóng lan sang khu khán đài.

"Không khí lúc đó thực sự hỗn loạn. Chẳng ai biết ai đang đánh ai nữa", một nhân chứng kể lại.

Avro lên tiếng gay gắt, Kidsgrove "xin lỗi nhưng không dung túng hành vi sai trái"

Ngay sau trận, CLB Avro FC ra thông cáo chính thức, khẳng định họ "phẫn nộ với hành vi của một số CĐV, cầu thủ và quan chức Kidsgrove", đồng thời cam kết hợp tác với FA và Ban tổ chức giải để điều tra vụ việc.

Phía Kidsgrove Athletic cũng nhanh chóng đáp lời, cho biết sẽ "báo cáo đầy đủ và hợp tác toàn diện" với cơ quan chức năng, đồng thời nhấn mạnh họ "không dung túng bất kỳ hành vi phi thể thao nào".

Theo nguồn tin ban đầu, mọi chuyện bắt nguồn từ việc một thành viên ban huấn luyện Kidsgrove bị truất quyền chỉ đạo, châm ngòi cho tranh cãi ở khu kỹ thuật - rồi lan rộng thành cuộc ẩu đả quy mô lớn.

CĐV ngán ngẩm: "Đá bóng mà cứ như UFC!". Trên mạng xã hội, dân tình không khỏi sốc và bức xúc trước loạt hình ảnh bạo lực: "Đá bóng mà hóa ra xem đánh nhau, đúng là hết nói nổi", "Cầu thủ mà đấm fan, FA chắc xử nặng lắm đây"...

Hiện Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và Ban tổ chức Northern Premier League đang thu thập báo cáo từ trọng tài và hai CLB để làm rõ vụ việc gây chấn động này.