Victoria Beckham lo đến “mất ăn mất ngủ” vì con gái út Harper

Con gái út của David và Victoria Beckham - Harper Beckham (14 tuổi) - đang bắt đầu những bước đầu tiên theo đuổi thời trang và làm đẹp, khiến "bà Becks" không khỏi lo lắng.

Trong khi các anh trai lần lượt theo đuổi âm nhạc, thể thao và nghệ thuật, cô con gái út Harper có vẻ đang đi đúng "con đường huyền thoại" của mẹ: đam mê thời trang, yêu thích làm đẹp và sớm thể hiện tố chất ngôi sao.

Theo OK! Magazine, Victoria Beckham đã úp mở rằng Harper có thể trở thành "Kylie Jenner phiên bản nước Anh". Tuy nhiên, cô lại cực kỳ thận trọng, làm mọi cách để bảo vệ con khỏi ánh đèn sân khấu khắc nghiệt. Một nguồn tin cho biết Victoria hiểu rất rõ áp lực khi sống trong spotlight, và điều cô sợ nhất là Harper sẽ phải trải qua những gì mình từng chịu đựng. Chính vì vậy, cô đang làm việc âm thầm phía sau để bảo vệ con gái, vừa khuyến khích, vừa cực kỳ cảnh giác.

Harper ra mắt thương hiệu riêng "HIKU BY Harper" - gen doanh nhân từ mẹ là có thật!

Theo The Sun, cái tên "HIKU BY Harper" vừa được đăng ký bản quyền bởi công ty H7B Limited - doanh nghiệp được lập dưới tên đầy đủ của cô bé, Harper Seven Beckham. Harper rất mê thời trang và trang điểm, thậm chí đã tự quay các video hướng dẫn make-up. Thương hiệu mới được định hướng hướng đến nhóm khách hàng trẻ, lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng và xu hướng làm đẹp Hàn Quốc.

Nguồn tin cũng cho biết nhà Beckham là một gia đình siêu khuyến khích con cái thử sức và sáng tạo: "Ai trong nhà cũng có tố chất doanh nhân trong người".

Harper dần trở thành gương mặt quen thuộc trên Instagram của mẹ, thậm chí đã mở tài khoản riêng. Cô bé từng gây chú ý khi lần đầu xuất hiện trên sân khấu Harper's Bazaar's Women of the Year, nơi Harper trao giải "Doanh nhân của năm" cho mẹ. Cô bé nói: "Con rất lo lắng, nhất là hôm nay vẫn là ngày đi học. Hy vọng con không bị cô mắng! Mẹ con đã dạy con phải chăm chỉ, tử tế và luôn biết yêu thương". Victoria trước đó cũng từng đùa rằng Harper sẽ hoặc là nữ hoàng làm đẹp, hoặc là diễn viên hài, vì cô bé vừa mê mỹ phẩm vừa cực kỳ có khiếu hài hước.

"Nepo baby" hay không, Victoria chỉ muốn các con được công nhận bằng nỗ lực

Gia đình Beckham vốn luôn là tâm điểm trong mọi cuộc bàn tán về "nepo baby" - cụm từ chỉ con cái người nổi tiếng được hưởng đặc quyền nhờ danh tiếng cha mẹ. Nhưng Victoria khẳng định: "Đó đâu phải lỗi của các con tôi, hãy cho chúng cơ hội." Cô cũng chia sẻ rằng thành công thật sự cần thời gian và nỗ lực - giống như cách cô xây dựng thương hiệu thời trang của mình suốt 20 năm qua.

Khi được hỏi về cậu con trai Cruz đang theo đuổi âm nhạc, Victoria nói: "Tôi nói với Cruz rằng đừng mong thành công đến ngay lập tức. Hãy bắt đầu nhỏ thôi, rồi dần dần xây dựng - và con đang làm đúng như thế".

Cả bốn người con nhà Beckham - Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper - đều đang theo đuổi đam mê riêng, nhưng vẫn mang điểm chung: nỗ lực, kỷ luật và tinh thần cầu tiến - những điều mà Victoria và David luôn muốn truyền lại cho thế hệ sau. Victoria từng chia sẻ: "Dù con có chọn đường nào, mẹ vẫn tự hào. Chỉ cần con sống tử tế và dám theo đuổi ước mơ".