Trong trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và Thể Công Viettel ở vòng 7 V-League 2025-2026 tối 20/10 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), thủ môn Bùi Tiến Dũng đã gặp chấn thương nghiêm trọng và phải rời sân ngay từ phút 16.

Tình huống xảy ra ở phút 11, khi hậu vệ Thể Công Viettel phất bóng dài để Lucao bứt tốc. Bùi Tiến Dũng lập tức băng ra khỏi vòng cấm để truy cản. Tuy nhiên, khi tiếp đất bằng chân phải, anh tỏ ra rất đau đớn và phải nhờ tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Sau khoảng 5 phút nằm sân, thủ môn sinh năm 1997 buộc phải rời sân bằng cáng, nhường chỗ cho thủ môn Phan Văn Biểu.

Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng (Ảnh: Rùa Đá)

Theo chẩn đoán ban đầu, Tiến Dũng bị tổn thương dây chằng đầu gối phải. Anh sẽ được chụp cộng hưởng từ (MRI) trong sáng 21/10 để xác định chính xác mức độ chấn thương và thời gian hồi phục. Đây là tin không vui cho CLB Đà Nẵng khi Tiến Dũng mới chỉ trở lại sau một chấn thương khác khiến anh vắng mặt ba trận trước đó.

Trong thời gian Tiến Dũng nghỉ thi đấu, đội bóng sông Hàn từng phải xoay tua giữa hai thủ môn trẻ là Đặng Tuấn Hưng và Phan Văn Biểu. Ở trận đấu này, dù Văn Biểu vào sân thay người và có ba pha cứu thua xuất sắc, Đà Nẵng vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Thể Công.