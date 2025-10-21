Chiêu trò lừa đảo tinh vi “quà thể thao độc quyền” chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng, hàng loạt fan sập bẫy

Anthony J. Tremayne, 58 tuổi, từng sống tại thành phố West Covina (bang California, Mỹ), đã thừa nhận hành vi lừa đảo trong một đường dây buôn bán đồ lưu niệm thể thao và giải trí giả mạo có tổng giá trị lên tới hơn 250.000 USD. Theo thông cáo từ Bộ Tư pháp Mỹ (U.S. Department of Justice), vụ việc kéo dài suốt gần một thập kỷ, từ năm 2010 đến 2019, với hàng trăm món đồ được quảng cáo là “chính hãng” nhưng thực tế đều là hàng giả.

Các công tố viên cho biết Tremayne đã bán những món đồ được cho là có chữ ký của các ngôi sao thể thao và người nổi tiếng, trong đó có các vận động viên thuộc đội Los Angeles Lakers, Chicago Bulls hay Miami Heat. Ngoài ra, ông ta còn chào bán các vật phẩm liên quan đến chương trình truyền hình và ca sĩ nổi tiếng, đi kèm “chứng nhận xác thực” do chính ông làm giả.

Những vật lưu niệm giả mạo bao gồm các vật phẩm được cho là có chữ ký của các thành viên của Los Angeles Lakers

Một trong những ví dụ điển hình được FBI nêu ra là bức ảnh quảng bá chương trình Keeping Up With the Kardashians được ông Tremayne khẳng định có chữ ký thật của ba nhân vật trong show, bán cho một điệp viên ngầm với giá 200 USD. Sau khi giám định, giới chức xác nhận toàn bộ chữ ký đều là giả.

Theo hồ sơ tòa án, Tremayne đã kiếm được ít nhất 250.000 USD từ hoạt động này, thậm chí con số thực tế có thể lên đến 550.000 USD. Ông bị truy tố với tội danh lừa đảo qua đường thư tín.

Cơ quan điều tra cho biết Tremayne từng rời Mỹ sang sinh sống tại Rosarito, Mexico, trước khi bị bắt và dẫn độ trở lại để xét xử. Vụ việc được xem là một trong những vụ gian lận đồ lưu niệm thể thao quy mô lớn nhất những năm gần đây, khi nhiều nạn nhân là nhà sưu tầm và người hâm mộ mua hàng qua email, mạng xã hội hoặc các sàn thương mại điện tử.

Các chuyên gia cảnh báo, hình thức lừa đảo bằng đồ lưu niệm thể thao giả đang ngày càng tinh vi. Nhiều kẻ gian tạo email hoặc trang web giả mạo các thương hiệu lớn, sử dụng hình ảnh thật của vận động viên và cung cấp “giấy chứng nhận” được in chuyên nghiệp để đánh lừa người mua.

Vụ việc của Tremayne được xem là lời nhắc nhở mạnh mẽ với giới sưu tầm thể thao không nên tin vào “chứng nhận” nếu không thể xác minh được nguồn gốc, đồng thời chỉ nên mua từ những đơn vị uy tín có thể xác thực từng món đồ bằng mã số hoặc hồ sơ chứng nhận hợp pháp.