Quang Hải cùng Chu Thanh Huyền bắt trend: "Mọi người ngoài kia nói là anh tệ, kệ mình nhắm mắt yêu luôn"

Từ ngày cưới nàng WAG Chu Thanh Huyền, tiền vệ Nguyễn Quang Hải thay đổi hoàn toàn. Từ cầu thủ ít nói, lành lùng nay Quang Hải thoải mái cùng vợ "bắt trend" quay TikTok. Mới đây cả nhà Quang Hải cùng quay video "nhắm mắt yêu luôn". Thanh Huyền tay bế con trai, còn Quang Hải cầm điện thoại, chàng cầu thủ cười tươi rói nhép miệng theo lời bài hát.

Vợ chồng Quang Hải quay TikTok

Sau hơn một năm kết hôn, vợ chồng Quang Hải – Chu Thanh Huyền vẫn là một trong những cặp đôi thu hút nhiều sự chú ý nhất của làng bóng đá Việt. Nếu cuộc sống hôn nhân của họ được nhận xét là ngọt ngào và viên mãn thì sự nghiệp của Quang Hải thời điểm này lại đang đối diện không ít thử thách.

Quang Hải có cuộc sống viên mãn

Theo thông tin mới nhất, tiền vệ sinh năm 1997 tiếp tục vắng mặt trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 10/2025 do chấn thương khớp vai chưa hồi phục. Đây là lần thứ hai liên tiếp Quang Hải phải rút lui khỏi danh sách triệu tập, khiến HLV Kim Sang-sik buộc phải gạch tên anh để đảm bảo lực lượng. Ở cấp câu lạc bộ, cầu thủ này vẫn đang thuộc biên chế Công an Hà Nội, giữ vai trò trụ cột dù thể trạng chưa đạt 100%.

Gần đây, hình ảnh hai vợ chồng cùng lái xe hạng sang và dành cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa. Quang Hải được khen là "ông chồng ga lăng" khi thường xuyên mở cửa xe cho vợ, trong khi Thanh Huyền cũng được khen ngày càng xinh đẹp và biết cách chăm chút hình ảnh.

Bên cạnh vai trò làm mẹ, Chu Thanh Huyền vẫn duy trì hoạt động kinh doanh online. Tuy nhiên, cô cũng vướng vào một số ồn ào liên quan đến việc bán hàng và quảng cáo sản phẩm.