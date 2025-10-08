Cầu thủ ĐT Việt Nam Tô Văn Vũ cùng đồng bào cả nước chung tay hướng về Thái Nguyên

Sáng 8/10, tiền vệ Tô Văn Vũ đã chia sẻ hình ảnh giao dịch chuyển khoản ủng hộ cho UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên , kèm lời nhắn "Chung tay ủng hộ Thái Nguyên ạ". Hành động thiết thực này nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng và người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Theo nội dung trong hình ảnh, Tô Văn Vũ đã đóng góp một khoản tiền để hỗ trợ người dân Thái Nguyên, địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ những ngày qua . Dù không tiết lộ con số cụ thể, nhưng sự lan tỏa từ nghĩa cử của tiền vệ sinh năm 1993 được xem là lời kêu gọi mạnh mẽ, thúc giục tinh thần "lá lành đùm lá rách" trong cộng đồng.

Hành động đẹp của cầu thủ Văn Vũ

Văn Vũ hiện đang thi đấu cho CLB Nam Định tại V.League, vốn được biết đến là cầu thủ sống giản dị và thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Trước đó, anh từng nhiều lần quyên góp giúp đồng bào miền Trung trong các đợt thiên tai, bão lũ.



