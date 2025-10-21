Cầu thủ trẻ sa bẫy lừa đảo, bị sát hại dã man

Theo French Football Weekly, cầu thủ trẻ Cheikh Toure từng tập luyện tại học viện Esprit Foot Yeumbeul (Senegal), nhận được lời mời sang Ghana thử việc tại một "học viện bóng đá" được quảng bá là có liên kết với các CLB châu Âu. Tin vào viễn cảnh được phát hiện và ký hợp đồng chuyên nghiệp, Toure rời quê nhà để bắt đầu hành trình.

Tuy nhiên, ngay sau khi đặt chân đến Ghana, cầu thủ trẻ này đã bị một nhóm người có vũ trang bắt cóc. Gia đình anh nhanh chóng nhận được yêu cầu nộp tiền chuộc, song không thể xoay đủ số tiền theo đòi hỏi của nhóm tội phạm. Ít ngày sau, thi thể của Cheikh Toure được tìm thấy tại thành phố Kumasi – trung tâm bóng đá lớn thứ hai của Ghana.

Cheikh Toure bị sát hại

Cảnh sát Ghana đã mở cuộc điều tra, phối hợp cùng chính quyền Senegal nhằm truy bắt thủ phạm và làm rõ đường dây lừa đảo chuyên dụ dỗ các cầu thủ trẻ châu Phi.

Bộ Ngoại giao Senegal kêu gọi các gia đình, cầu thủ và người đại diện thận trọng với những lời mời ra nước ngoài chưa được xác minh. "Nhiều tổ chức lợi dụng ước mơ được chơi bóng ở châu Âu để chiếm đoạt tài sản, thậm chí gây hại đến tính mạng của các em," thông cáo nêu rõ.

Vụ việc khiến cộng đồng bóng đá châu Phi bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều người kêu gọi FIFA và các liên đoàn khu vực cần có cơ chế bảo vệ tài năng trẻ, kiểm soát chặt các học viện, môi giới và chương trình "thử việc" không rõ nguồn gốc.