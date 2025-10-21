Lần này Messi thắng Ronaldo rồi!

Mới đây, chuyên trang thể thao nổi tiếng GiveMeSport đã công bố danh sách những huyền thoại thể thao “đáng kính” nhất mọi thời đại, quy tụ những biểu tượng không chỉ xuất sắc về chuyên môn mà còn được tôn trọng bởi nhân cách và ảnh hưởng vượt thời gian.

Theo bảng xếp hạng này, Lionel Messi là cầu thủ bóng đá duy nhất góp mặt trong top 5, xếp ở vị trí thứ 4, chỉ sau ba tên tuổi huyền thoại là Michael Jordan, Muhammad Ali và Roger Federer. Đây được xem là sự ghi nhận cho tầm ảnh hưởng của Messi, một biểu tượng toàn cầu không chỉ nhờ hàng trăm danh hiệu, mà còn nhờ lối sống giản dị và tinh thần thể thao mẫu mực.

GiveMeSport cho rằng, tiêu chí “đáng kính” không chỉ đến từ số danh hiệu hay kỹ năng, mà là sự ngưỡng mộ kéo dài qua nhiều thế hệ, khả năng truyền cảm hứng và duy trì hình ảnh tích cực trong mắt người hâm mộ trên toàn thế giới.

Danh sách “huyền thoại đáng kính” chỉ có duy nhất Messi là cầu thủ

Trái lại, Cristiano Ronaldo – người thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh với Messi lại không có tên trong danh sách này. Dù vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, Ronaldo được cho là chưa đạt đến tầm ảnh hưởng nhân văn và được yêu mến rộng rãi như Messi.

Sự vắng mặt của CR7 đã làm dấy lên nhiều tranh luận trong cộng đồng mạng. Không ít người hâm mộ cho rằng việc Ronaldo bị “bỏ quên” là thiếu công bằng, bởi anh cũng là biểu tượng của tinh thần cống hiến và ý chí vươn lên không ngừng trong suốt hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao.

Danh sách gồm có: Michael Jordan (bóng rổ), Muhammad Ali (boxing) và Roger Federer (quần vợt), Leo Messi (bóng đá) Wayne Gretzky (khúc côn cầu trên băng), Babe Ruth (bóng chày), Serena Williams (quần vợt), Kobe Bryant (bóng rổ), Georges St-Pierre (MMA), Tony Hawk (trượt ván), Usain Bolt (điền kinh), Amanda Nunes (MMA) và Jerry Rice (bóng bầu dục).



