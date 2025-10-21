Hơn 11.000 vận động viên tham gia giải chạy biểu tượng của Hà Nội - VPBank Hanoi International Marathon 2025

VPBank năm thứ 6 liên tiếp tổ chức VPBank Hanoi International Marathon.

VPBank Hanoi International Marathon đã được UBND Thành phố Hà Nội công nhận là sự kiện thể thao quốc tế thường niên chính thức của Thủ đô. Giải chạy năm nay là mùa giải thứ 6 VPBank tổ chức, quy tụ hơn 11.000 vận động viên, trong đó có sự góp mặt của nhiều chân chạy quốc tế đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Hà Nội trở thành một trong những điểm đến marathon nổi bật của khu vực.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở bốn cự ly: 42km - 21km - 10km - 5km, được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn. Hệ thống đo thời gian real-time, các trạm tiếp nước, y tế, hậu cần và đội ngũ phục vụ được bố trí khoa học, bảo đảm an toàn và mang đến trải nghiệm tương đương các giải marathon hàng đầu châu lục.

Đặc biệt, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho các vận động viên, VPBank Hanoi International Marathon 2025 ứng dụng các công nghệ tiên tiến bậc nhất trên thị trường trong công tác vận hành, bao gồm theo dõi và ghi nhận thành tích trực tiếp (real-time Timing/Results), cùng hệ thống chụp ảnh tự động nhận diện khuôn mặt và mã BIB của vận động viên. Mọi kết quả và hình ảnh cá nhân đều được đồng bộ hóa trực tuyến, giúp runner dễ dàng tra cứu, lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Vận động viên sẽ chạy qua các danh thắng mang tính biểu tượng của Hà Nội.

Cung đường chạy năm nay tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp và nhịp sống của Hà Nội - cổ kính, bình yên và đầy sức sống. Các vận động viên sẽ xuất phát từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, đi qua những góc phố rêu phong, chiêm ngưỡng các danh thắng nổi tiếng như Hồ Tây, Ô Quan Chưởng, Cột cờ Hà Nội, trước khi chạm đến những công trình biểu tượng hiện đại của một Hà Nội đang vươn mình mạnh mẽ.

Cung đường Full Marathon (42km) "điểm danh" 4 hồ đặc trưng nhất của Thủ đô: Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch và Hồ Thiền Quang; 3 cây cầu biểu tượng là Cầu Long Biên, Cầu Nhật Tân, Cầu Đông Trù; đồng thời đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Hoàng Thành Thăng Long, mang đến trải nghiệm độc đáo và đậm hơi thở Hà Nội cho mỗi runner.

Mỗi vận động viên nhận bộ Race Kit "Thịnh vượng" được VPBank đầu tư tỉ mỉ, túi đa dụng; thanh năng lượng, miếng dán Salonpas, Vitamin DHC, bia Camel, bánh dinh dưỡng Richy,.... cùng rất nhiều các voucher độc quyền và giá trị hấp dẫn trong các lĩnh vực dịch vụ, làm đẹp, sức khỏe, nghỉ dưỡng,... Đặc biệt, áo đấu năm nay được tài trợ bởi thương hiệu Coolmate với công nghệ dệt hiện đại, trọng lượng siêu nhẹ, thoáng khí, thấm hút mồ hôi nhanh giúp các vận động viên cảm thấy dễ chịu trong suốt hành trình chinh phục các cự ly.

VPBank tổ chức đêm nhạc hội sôi động vào tối 24/10 - khởi đầu chuỗi hoạt động giải chạy.

Vượt lên khuôn khổ một cuộc đua marathon, VPBank Hanoi International Marathon 2025 còn là lễ hội thể thao - văn hóa - âm nhạc kéo dài ba ngày liên tiếp. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ sẽ được phủ kín bởi các hoạt động đồng hành sôi nổi: Khu vực gian hàng triển lãm (Expo) kéo dài từ ngày 24/10 - 26/10/2025 giới thiệu trưng bày, tạo cơ hội trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ từ các thương hiệu uy tín dành cho runner. Đặc biệt lễ khai mạc giải chạy kết hợp cùng đêm nhạc VPBank Prime Night diễn ra vào tối ngày 24/10 quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi: Hà Nhi, Vũ Thảo My, Rhyder, Juky San… hứa hẹn mang đến một đại tiệc âm nhạc bùng nổ, nơi âm thanh, ánh sáng và cảm xúc hòa quyện, tiếp thêm năng lượng cho hàng chục nghìn vận động viên trước giờ xuất phát. Trên suốt cung đường chạy sẽ có 25 trạm tiếp nước và 10 trạm cổ vũ sôi động đến từ các câu lạc bộ chạy của Hà Nội và các địa phương trên toàn quốc, giúp các vận động viên có thêm năng lượng và tinh thần thi đấu.

Tiếp nối các hoạt động cộng đồng (CSR), hành trình gieo mầm xanh thịnh vượng tại VPBank Hanoi International Marathon 2025 lan tỏa thông điệp "Trồng cây - Giữ nước - Tạo sinh kế". Với mỗi bib hoàn thành của các vận động viên được thu thập tại bảng "Cây Thịnh Vượng" đặt tại khu vực về đích, BTC sẽ đóng góp 30.000 đồng - tương ứng với một cây tre được trồng cho dự án trồng tre chống lũ tại Nghệ An.

VPBank Hanoi International Marathon là giải chạy biểu tượng của Hà Nội.

Là giải chạy thứ 18 VPBank tổ chức - với hơn 100.000 lượt vận động viên tham dự, VPBank Hanoi International Marathon 2025 là một phần trong cam kết kiến tạo "thịnh vượng toàn diện" cho khách hàng - không chỉ về tài chính mà còn trong thể chất, tinh thần và sự gắn kết cộng đồng của VPBank. Thông qua các giải chạy được tổ chức trên khắp ba miền, ngân hàng góp phần nuôi dưỡng phong trào sống khỏe, khuyến khích người dân rèn luyện thể chất, lan tỏa giá trị sống thịnh vượng - bắt đầu từ bên trong, vững bền cho tương lai.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank chia sẻ:

"VPBank mong muốn VPBank Hanoi International Marathon trở thành biểu tượng của một hành trình thịnh vượng bền vững - hành trình bắt đầu từ sức khỏe thể chất, tinh thần và gắn kết cộng đồng. Chúng tôi mong muốn biến các hoạt động giải chạy thành khát vọng của một thương hiệu mà ở đó chạy bao hàm những giá trị đặc biệt khác. Đó là sự đồng điệu về giá trị văn hóa doanh nghiệp "Lấy khách hàng làm trọng tâm" và mục tiêu giải chạy "Lấy vận động viên làm trung tâm", được hiện thực hoá qua các công tác tổ chức chuyên nghiệp và tận tâm, tập trung vào trải nghiệm của người tham dự với những giải pháp công nghệ tốt nhất và những đối tác dịch vụ hỗ trợ uy tín hàng đầu"

Là giải chạy thường niên, VPBank Hanoi International Marathon đã trở thành một phần của nhịp sống Hà Nội - nơi thể thao, văn hóa và tinh thần cộng đồng hòa quyện tạo nên bản sắc riêng của Thủ đô. Mỗi mùa giải mang lại nguồn năng lượng mới cho kinh tế - du lịch - văn hóa Hà Nội, thu hút du khách, kết nối bạn bè quốc tế và góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, hiện đại và tràn đầy sức sống.

Năm 2025 đã để lại những cột mốc đặc biệt khi VPBank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo một phong cách sống thịnh vượng cho khách hàng. Không chỉ tổ chức chuỗi giải chạy quy mô như VPBank VnExpress Marathon HCMC Midnight hay VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025, VPBank còn hai lần đưa huyền thoại G-DRAGON - biểu tượng toàn cầu về sáng tạo và ảnh hưởng văn hóa - đến Việt Nam tạo nên dấu ấn vô tiền khoáng hậu với một thương hiệu Việt. Mỗi sự kiện đều là lời khẳng định tầm nhìn dài hạn của VPBank: thịnh vượng không chỉ là tài chính, mà còn là sức khỏe, cảm xúc và tinh thần tự do của thế hệ hiện đại.