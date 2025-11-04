Chàng trai bắp tay to cuồn cuộn cực kinh dị, mê thể hình mà suýt mất mạng, đừng dại mà làm theo

Romario Dos Santos Alves, chàng trai người Brazil, từng khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi xuất hiện với thân hình phồng to, cơ bắp nổi cuồn cuộn như bước ra từ phim siêu anh hùng. Người ta gọi anh là “Hulk Brazil” , nhưng đằng sau vóc dáng tưởng chừng phi thường ấy lại là một câu chuyện đau đớn về sự ám ảnh hình thể và cái giá của tham vọng .

Sinh ra tại bang Goias (Brazil), Romario vốn là một thanh niên yêu thích thể hình. Anh bắt đầu tập luyện từ năm 20 tuổi, mơ ước có cơ thể rắn chắc như các vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi thấy kết quả đến quá chậm, Romario đã nghe theo lời rủ rê và bắt đầu tiêm Synthol – một loại dầu dùng để tạo cảm giác cơ bắp to lên tức thì.

Chỉ sau vài tháng, cơ thể anh thay đổi chóng mặt. Bắp tay, vai và ngực của Romario phồng to gấp đôi kích thước bình thường , biến anh thành “hiện tượng mạng” vì vóc dáng dị thường. Trên đường phố, người ta gọi anh là “Người Hulk Brazil” – biệt danh khiến anh tự hào lúc bấy giờ.

Bắp tay cực to của chàng trai

Cơn ác mộ ng bắt đầu

Sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng nhanh chóng nhường chỗ cho bi kịch. Việc lạm dụng Synthol khiến các khối cơ của Romario trở nên cứng như đá , máu không thể lưu thông bình thường. Anh thường xuyên cảm thấy đau nhức dữ dội, đến mức không thể nâng tay lên đầu .

Khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ cảnh báo anh có nguy cơ phải cắt bỏ cả hai cánh tay để ngăn nhiễm trùng lan rộng. “Tôi đã nghĩ mình sẽ chết. Lúc đó, tôi không còn nhận ra chính mình trong gương nữa,” Romario chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Mirror (Anh).

Sau khi được phẫu thuật cứu sống, Romario đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Anh quyết định từ bỏ việc tiêm Synthol , quay lại tập luyện tự nhiên và dần lấy lại sức khỏe. Giờ đây, Romario không còn mưu cầu sự nổi tiếng bằng hình thể “dị”, mà tập trung truyền cảm hứng cho giới trẻ , khuyến khích họ tập luyện khoa học, tôn trọng cơ thể và tránh xa các chất tiêm kích cơ.

Anh thường xuyên xuất hiện trong các buổi nói chuyện cộng đồng, kể lại câu chuyện của mình để cảnh tỉnh:

“Tôi từng nghĩ cơ bắp sẽ khiến mình mạnh mẽ hơn. Nhưng sức mạnh thật sự đến từ sự kiên nhẫn và kỷ luật".

Câu chuyện của Romario Dos Santos Alves không chỉ là lời cảnh tỉnh cho những ai theo đuổi thể hình bằng con đường tắt, mà còn là minh chứng cho hậu quả của việc đánh đổi sức khỏe vì ngoại hình ảo .