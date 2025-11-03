Chàng trai yếu ớt biến thành biểu tượng thể hình gây sốc thế giới, 36 tuổi đột ngột qua đời, để lại lời cảnh tỉnh

Làng thể hình quốc tế từng chấn động khi chứng kiến hành trình biến đổi phi thường của Illia Yefimchyk, vận động viên người Belarus được mệnh danh là "Golem" hay "The Mutant", một trong những người sở hữu hình thể khổng lồ và kỳ dị nhất từng xuất hiện.

Sinh năm 1988, Illia Yefimchyk thuở nhỏ là một cậu bé gầy gò, yếu ớt và thậm chí không thể thực hiện nổi một động tác hít đất. Tuy nhiên, anh đã lột xác hoàn toàn sau nhiều năm miệt mài với tạ, bổ sung dinh dưỡng cực độ và theo đuổi hình thể phi giới hạn. Kết quả khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi vòng ngực của anh đạt tới 150 cm, còn bắp tay đo hơn 64 cm, con số hiếm có trong lịch sử thể hình.

Biệt danh "Golem" lấy cảm hứng từ sinh vật khổng lồ trong thần thoại Do Thái gắn liền với Illia không chỉ vì kích thước cơ thể mà còn vì vẻ ngoài gần như "siêu nhân". Với chiều cao 1m85, cân nặng hơn 150 kg cơ bắp, mỗi lần anh xuất hiện trên mạng xã hội đều khiến người xem trầm trồ lẫn hoang mang.

Sự nổi tiếng của Illia lan nhanh khắp các nền tảng như Instagram, TikTok và YouTube, anh thường chia sẻ quá trình tập luyện cùng những bữa ăn khổng lồ chứa hàng chục nghìn calo mỗi ngày. Dù vậy, không ít chuyên gia và người hâm mộ cũng bày tỏ lo ngại về việc lạm dụng thực phẩm bổ sung và chất kích thích trong thể hình cực đoan.

Bi kịch xảy ra vào năm 2024 khi Illia Yefimchyk qua đời ở tuổi 36 do trụy tim. Cái chết đột ngột của anh khiến cộng đồng thể hình bàng hoàng, trở thành lời cảnh tỉnh về mặt tối của việc theo đuổi thân hình "bất khả thi".

Sau khi mất, "Golem" vẫn được nhắc đến như một huyền thoại gây tranh cãi giữa ranh giới mong manh giữa đam mê thể hình và cực đoan.